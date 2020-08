Elkészült az óratorony felújítása a soproni vasútállomásnál – fotók

Új homlokzati burkolatot kapott és teljes felújításon esett át a soproni vasútállomás mellett található óratorony. Az építmény mostantól különleges színekben pompázhat, hiszen variálható LED-es fényrendszer gondoskodik az óratorony megvilágításáról.

A GYSEV Zrt. év elején jelentette be, hogy teljesen megújul a városkép szempontjából is kiemelkedő jelentőségű óratorony a vasútállomásnál. Az elmúlt hónapokban a két toronytestből álló létesítményt teljes magasságig felállványozták. A szakemberek kicserélték a homlokzati burkolatot az óratornyon, amelyre a korábbinál nagyobb felületű burkolati elemek kerültek, a torony fehér színe ugyanakkor nem változott. Emellett épületvillamossági munkaálatokat is végeztek.

A 1977-ben épült óratorony felújításának különlegessége, hogy az mostantól egyedi fényvilágítást kaphat az épület. A vasúttársaság tervei alapján több színkombináció is létrehozható a munkálatok során kiépített, számítógépről vezérelhető LED-es fényrendszer segítségével.

Nemzeti ünnepeink alkalmával piros-fehér zöld, Sopron város ünnepein piros-fehér, a Vasutasnapon zöld-sárga, Szilveszter és Újév napján arany, anyák napján piros, a gyermeknapon pedig színes megvilágítást kap az épület. Összesen 24 tematikus színkombinációt állítottak össze a vasúttársaság munkatársai, amelyek a naptári ünnepek szerint, előre beállított program alapján jelennek majd meg.

„Múlt héten a felújított fertőszentmiklósi állomásépületet adhattuk át, most pedig a megújult állomási óratorony megújítását ünnepelhetjük együtt a GYSEV-vel. A térség dinamikus fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy a kormány és a vasúttársaság ilyen kiváló viszonyt ápoljon egymással. Azon dolgozunk, hogy a GYSEV további, jelentős fejlesztési elképzelései is megvalósulhassanak” – mondta Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője.

„Minden település életében kiemelt jelentőséggel bír a vasútállomás. Köszönjük a GYSEV-nek, hogy a soproni vasútállomás épületét folyamatosan egyre szebbé és komfortosabbá teszi. Külön köszönet ezért a különleges fénytechnikáért, amely Sopron előtt is tiszteleg, és amely egyedi élményt nyújt a soproniaknak, és a városunkba érkező turistáknak is” – mondta az átadási ünnepségen dr. Farkas Ciprián polgármester.

„Köszönöm a kollégáknak, hogy ismét ilyen kiváló munkát végeztek, kezdetektől támogattam, hogy az óratorony a felújítás során különleges fénytechnikát is kapjon. Ugyanakkor az állomásépület külső-belső megújítását is folytatni kívánjuk: ebbe beletartozik teljes külső burkolása, a váróterem, valamint a forgalomirányító torony felújítása is” – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.