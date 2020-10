Elkészült az M1-es, korlátozás nélkül haladhatnak a közlekedők mindkét oldalon

Az M1-es autópálya helyreállítása az elmúlt 10 év legnagyobb volumenű és legösszetettebb közutas beruházása volt. Csütörtök délután teljes egészében visszaadták a forgalomnak a pályát, így azt, újra, mindkét oldalon korlátozás és sávelhúzás nélkül használhatják a közlekedők.

Az utolsó szakaszban Tatabánya és Budapest között összesen 71 kilométeren újították fel a burkolatot. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 25 milliárd forintos beruházását az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta. A szakemberek több mint 118 ezer köbméter aszfaltot hordtak fel az útra.

Az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megújult a pálya minden sávja. A leállósávban két réteg aszfaltot cseréltek, a külső sávra három réteg új aszfalt került, míg a belsőben a kopóréteget cserélték.

– A munkákat úgy kellett megszervezni, hogy az ország legforgalmasabb és talán a legfontosabb nemzetközi tranzitvonalának számító gyorsforgalmi úton folyamatosan fenn kellett tartani a kétszer kétsávos kapacitást. Emiatt nemcsak a külső szakkivitelezők, hanem társaságunk mérnökei és mérnökségi dolgozói is számos kihívással néztek szembe – kezdte beszélgetésünket Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

Mindkét irányban voltak olyan helyszínek, ahol teljes pályaszerkezet-cserét is végeztek, felújították a szakaszon található hidakat, a vízelvezető aszfaltszegélyeket, rendezték a padkákat és új burkolati jeleket festettek fel.

– A napokban már csak a terelések visszabontása zajlik, ez azt is jelenti, hogy mindkét pályaoldalon korlátozás nélkül haladhatnak a közlekedők. Ez nemcsak a főpályát, hanem valamennyi fel- és lehajtó ágat is érinti, ami nagyban hozzájárul, hogy gyorsabban juthassanak el az autósok úti céljukhoz és ne kelljen kerülő utakon haladniuk – tette hozzá.

Újrahasznosításos technológia

Az osztályvezetőtől megtudtuk azt is, hogy a helyreállítási munkák során törekedtek a meglévő anyagok újrahasznosítására. 104 ezer négyzetmétert a szakemberek az alapréteg helyszíni hideg remix újrahasznosításos eljárásával állítottak helyre. Tekintettel arra, hogy az M1-esen nagy számban közlekednek nehézgépjárművek, az autópálya Budapest felé vezető oldalán a külső és a belső sávra is három réteg új aszfalt került, melyből a külső sáv alaprétegét szintén helyszíni újrahasznosításos technológiával cserélték ki.

Az út kiváló, de nagy a forgalom

Minden héten elhalad a szakaszon Kórós László fuvarozó, aki Németország felé vezeti a kamionját.

– Az elmúlt időszakban a sávlezárások nagyon feltartották a forgalmat. Ez a sztráda jelentős tranzitútvonal, nagyon erős forgalommal. Most fellélegezhetünk, a pálya könnyen autózható lett, jó minőségű aszfalttal, egyedül a hatalmas forgalom az, ami sokunknak problémát okoz – mondta el. A megoldást egy harmadik sávban látná, mindkét oldalon.

Budapest és Bécs között használja az M1-est Bajáki Ferenc. Őt is a munkája köti az autópályához, ami szerinte kiváló minőségű lett.

– Szemmel láthatóan jobban járható a sztráda. Sokszor találkoztam én is sávlezárással, terelésekkel az utóbbi időszakban, ami lassította a forgalmat. Most, hogy ezeknek vége, könnyebben lehet közlekedni. Az út minősége is sokat javult, ezt minden autós alátámaszthatja – fogalmazott. – A vírus miatt én úgy látom, most kisebb a forgalom, de vannak időszakok, amikor nagyon sokan haladnak ezen a szakaszon. Egyértelműen egy harmadik sáv lenne a megoldás.

Lassabb lehet a haladás hétvégén

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a főváros felé vezető gyorsforgalmi utakon, különösen az M1-es autópályán várható torlódásokra és lassabb haladásra hívja fel a közlekedők figyelmét. Az ünnepek és az őszi szünet végének közeledtével hétvégén a közlekedők nagy forgalomra számíthatnak. Célszerű utazás előtt tájékozódni az Útinformnál – a +36-1/336-2400-as telefonszámon vagy a www.utinform.hu oldalon –, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal megtervezésére.