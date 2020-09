Bokrétát kapott az új uszoda Sopronban – Elkészült a legmagasabb pontja – fotók

A hagyományok szellemében bokrétát tűztek péntek délután az épülő Lőver uszoda tetőszerkezetére, annak jelképeként, hogy elkészült a legmagasabb pontja. Az épület tartószerkezetére felkerült a borítás, a medencék tesztelése is folyamatban van.

Bokrétát tűztek a 14 milliárd forintos állami támogatásból épülő soproni Lőver uszoda homlokzatára a kivitelezők, a városvezetők és önkormányzati képviselők jelenlétében.

– Sopron életében mindig is fontos szerepet töltött be a sport. 2015-ben, amikor a Modern Városok program elindult, a város vezetése úgy döntött, hogy az egyik legnagyobb beruházás egy új uszoda építése legyen. Azt gondolom, az uszoda elkészültével új lendületet vesz majd a város számára fontos vízisport utánpótlásnevelés is – mondta Barcza Attila, Sopron és környéke országgyűlési képviselője.

Farkas Ciprián polgármester arról beszélt, hogy a következő száz évnek építjük az uszodát, amely nemcsak a soproniak és az idelátogató turisták igényeit szolgálja ki, hanem nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas lesz. Azt is elmondta, Sopronnak az elmúlt kétszáz évben nem volt ilyen korszaka: utak épülnek, zajlik a parkolóház kivitelezése, az óvárosban megújult több mint két tucat homlokzat és október elején újra felszentelik a Szent Mihály templomot.

Az új uszoda kivitelezését a WHB Kft. és FÉSZ Zrt. végzi. Khaut Andrástól, a FÉSZ Zrt. igazgatóságának elnökétől megtudtuk, az épület tartószerkezete elkészült, felkerült rá a trapézlemez borítás, erre jön majd a szigetelés. A medencék már készen vannak, a víztartásukat tesztelik, ezt követően megkezdődik a burkolás. A munkálatok a jelenleg érvényes ütemterv szerint haladnak.

A bokrétaünnepen Farkas Ciprián és és Barcza Attila mellett részt vett többek között Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármester is.