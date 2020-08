Elismerték a fertőrákosi származású diplomata munkáját

Itthon tölti a nyarat a fertőrákosi származású torontói magyar főkonzul, Palkovits Valér. Másokkal együtt ő is miniszteri dicséretet kapott a koronavírus-járvány idején a tengerentúlon rekedt magyarok hazajutásában nyújtott segítségéért. A fiatal diplomata az elmúlt fél év tapasztalatairól és az előtte álló feladatokról is beszélt.

Az augusztus utolsó hetében esedékes misszióvezetői értekezletre érkezett haza Palkovits Valér torontói magyar főkonzul. Az alkalmat kihasználva nyaralását is itthonra szervezte.

– Ilyenkor a világ minden tájáról hazajönnek a külképviseletek vezetői és beszámolnak az elmúlt időszakról, illetve a miniszter értékeli a munkánkat és felvázolja a következő időszak külpolitikai irányvonalát – kezdte Palkovits Valér. Hozzátette, kemény időszak áll mögöttük, nyár elejéig igen sokat dolgoztak a koronavírus-járvány miatt kint rekedt magyarok hazajutásáért.

Működött a konzuli védelmi rendszer

– Kanadában népes, 380 ezres magyar diaszpóra él, akik szoros kapcsolatot ápolnak az anyaországgal, itthoni rokonaikkal, szülőkkel, nagyszülőkkel, sokan érkeznek hozzájuk látogatóba. Amikor a járvány fokozódott, egyre több légitársaság törölte a járatait, ezért a kint lévők nem tudtak hazautazni. A konzuli védelmi rendszerünkön keresztül segítettünk azoknak, akik regisztráltak, megkerestek bennünket. Ez egyébként igen hasznos dolog, a világ minden táján működik és javaslom is mindenkinek, hogy külföldi utazás alkalmával regisztráljon a konzuli szolgálat oldalán, így baj esetén hatékonyan és gyorsan tudunk segíteni a külföldön tartózkodó magyar állampolgároknak. Kétszázötvenen kerültek ily módon a látókörünkbe Kanadában, voltak köztük rokonlátogatásra érkezők, kint tanuló diákok és turisták. Eleinte még a légitársaságok európai járatait és csatlakozásait figyeltük, így próbáltuk elősegíteni a hazajutásukat. Volt olyan eset, amikor Bécsbe érkezett meg a csoport, onnan szerveztünk a bécsi kollégák közreműködésével transzfert Magyarországra – részletezte a rendkívüli helyzetet a diplomata.

Elérkezett az az időszak is, amikor teljesen leállt a két kontinens közötti légi közlekedés. A magyar kormány április 2-án és május 6-án küldött két mentesítő járatot Észak-Amerikába.

A külügyminisztertől dicséretet kaptak

– Összességében százötven Kanadában rekedt honfitársunk hazajutásában tudtunk segítséget nyújtani. Felemelő érzés volt, amikor a Wizz Air magyar légitársaság Külügyminisztérium által szervezett különgépe földet ért Torontóban. Magyar gép a Malév csődje óta nem járt Kanadában – tette hozzá. A külügyminisztertől július közepén kaptak dicséretet azok a minisztériumi alkalmazottak és a külképviseleteken dolgozó diplomaták, akik részt vettek a magyar állampolgárok hazajuttatásában. Köztük Palkovits Valér is.

Felkészültek, ha jön a második hullám

Valér szeptember elsején indul vissza szolgálati helyére. Addig itthon pihen, baráti programokon vesz részt és igyekszik minél több időt tölteni Fertőrákoson a szüleivel. Reméli, hogy a Kanadában augusztus 31-ig érvényben lévő beutazási korlátozást feloldják és visszaérkezésekor nem kell karanténba vonulnia. –

Ha mégsem így lesz, akkor sem történik tragédia, hiszen a digitális technikának köszönhetően otthonról is el tudom látni a feladataimat. Felkészültek vagyunk arra az eshetőségre is, ha jön a járvány második hulláma, vannak tapasztalataink az online programok terén. Megható eseményt szerveztünk például a nemzeti összetartozás napján, június 4-én. Trianon 100. évfordulójára emlékezve pedig száz méter hosszú nemzeti színű zászlót kötöttünk. Az már most látszik, hogy az elkövetkezendő időszakban nem fogunk a megszokott módon, személyes megjelenéssel járó programokat tartani – zárta a diplomata.