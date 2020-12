Elismerés – Másfél millió kilométert vezetett balesetmentesen a csornai buszsofőr

Kránitz László harminc éve rója az utat Győr és Sopron között.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Volánbusz 1065 autóbusz-vezetőjének munkáját, megbízhatóságát és példaértékű teljesítményét ismerte el a balesetmentes közlekedésért járó jutalommal. Győr-Moson-Sopron megyéből 82-en vehettek át kitüntetést. Kránitz László csornai buszsofőr másfél millió kilométert tett meg balesetmentesen.

A járványhelyzet miatt a kitüntetésátadó ünnepségeket nem tudták megrendezni, az elismeréssel járó okleveleket és érmeket később adják át.

Csak kismotorra volt jogosítványa

Kránitz László 1985-ben került a 19. sz. Volánhoz mint teherautó-sofőr, buszsofőrként 1989-ben kezdett dolgozni.

Rögtön a mély vízbe ugrott, amikor 18 évesen, csupán egy kismotor-jogosítvánnyal a zsebében jelentkezett a Volán-TEFU tanfolyamára tehergépkocsi- vezetőnek. (Abban az időben így toborozták a sofőröket.) A tanfolyam elvégzése után a vállalatnál kezdett dolgozni. 1988-ban kellett bevonulnia katonának, itt szerezte meg a buszvezetői jogosítványát – mesélte.

Ebben az időszakban jelentek meg a magánfuvarozók, ami miatt a TEFU-nál is kevesebb volt a fuvarfeladat. „Amikor leszereltem, az akkori főnökeim kérdezték meg, hogy nem nyergelnék-e át buszra. Akkor azt mondtam, próbáljuk meg, aztán meglátjuk.”

Kránitz László pályafutása során végigjárta a ranglétrát: volt tartalék sofőr, majd váltósofőr, ezt követően került a Győr–Sopron közötti járatra. Ezen a viszonylaton immár harminc éve szállítja az utasokat nap mint nap.

Rendőri felvezetéssel

Kránitz László arról is mesélt, hogy a legemlékezetesebb élménye az 1996-os győri pápalátogatáshoz kapcsolódik. Erre az alkalomra Budapestről érkeztek a rendőrök az ipari parkba, az ő szállításukat a Kisalföld Volán biztosította. A rendőrlaktanyából a kék lámpások vezették ki a 10–20 buszból álló konvojt a budapesti forgalomból, majd rendőri felvezetéssel hajtottak végig az autópályán Győrig.

Kitüntetés

Ez a másfél millió kilométer a helyközi, menetrend szerinti személyszállításból jött össze, a különjáratok mindig is külön ágnak számítottak, az azokon megtett balesetmentes kilométerek nem is számítanak bele – mondta. Magánszemélyként is büszke lehet. Azóta, hogy 1985-ben megszerezte a jogosítványát, még egy koccanása sem volt.

Mint mondja, buszsofőrként leginkább azokra a „vagány” autósokra kell figyelnie, akik előzéskor nem jól mérik fel a szemből jövő sebességét és távolságát.

Kránitz László szerint a kellő követési távolság tartásával, a megfelelő sebesség megválasztásával és figyelmes előzésekkel nagyon sok balesetet meg lehetne előzni.