Elhunyt A kockásfülű nyúl atyja, a soproni Richly Zsolt

Richly Zsolt kedvenc meséink és a Luther-film rendezője, aki Sopronból indult, s gyakran tért vissza.

Életének 79. évében meghalt Richly Zsolt Balázs Béla- és Károli Gáspár-díjas rajzfilmrendező, érdemes és kiváló művész, címzetes egyetemi tanár. A tavalyi soproni Tündérfesztiválon díszvendég lett volna A kockásfülű nyúl alkotója, de betegsége miatt már nem tudott eljönni.

– Zsolt csütörtökön halt meg, hétfőn még együtt ebédeltünk. Nem volt tökéletesen jól, de még sétáltunk is – mondja szomorúan testvére, Gáspárdy Tibor soproni festőművész. Richly Zsolt és öccse között tizenkilenc év volt a korkülönbség, az idősebb fivér már el is került otthonról, amikor a kistestvér megérkezett.

– Ennek ellenére nagyon jó és szoros volt köztünk a kötelék. Napi kapcsolatban voltunk, megosztottuk örömeinket, bánatainkat, kétségeinket is – teszi hozzá Gáspárdy Tibor.

Richly Zsolt Sopronban született 1941-ben, édesapja hősi halált halt, amikor fia hároméves volt. Fiatalon magára maradt édesanyját a Richly nagyszülők is segítették, akiknek az Ikvahídon volt cukrászdájuk. A fiatalasszony több mint egy évtizedes özvegység után ismerkedett meg dr. Gáspárdy Sándor jogász-festőművésszel, akivel később összeházasodtak. A művészet meghatározó tényező a családban, Richly Zsolt ugyanúgy Soproni Horváth József festőiskolájába járt, ahová korábban édesapja is. A família emlékezete megőrizte, hogy a tragikusan fiatalon elhunyt Richly Emil volt Soproni Horváth József kedvenc tanítványa. Ilyen indíttatás mellett nem csoda, hogy a soproni Líceumban érettségizett fiatalember 1962-ben felvételt nyert a Magyar Iparművészeti Főiskolára, ahol díszítő festő szakon és az akkor egyszeri alkalommal indított animációs osztály tagjaként diplomázott. Már első filmje, a diplomamunkaként készült Indiában című animáció is több fesztiválsikert aratott. A Pannónia Filmstúdió alkalmazta, ahol több mint huszonöt éven át dolgozott.

– Édesapámmal – mióta az eszemet tudom – minden évben eljöttünk néhányszor Sopronba, s mindig jó érzés volt, amikor összejött nagymamánál a család. Édesapám később is szívesen járt vissza ide, az élet furcsa körforgásának hatására már az unokáihoz is, hiszen mi ide költöztünk. Különösen kedvelte a Lővereket, de az evangélikus Líceumhoz is erős szálak kötötték: az itt töltött évek meghatározó élményt jelentettek számára – mondta el a Kisalföldnek Richly Zsolt fia, András, aki a soproni Líceum tanára.

Richly Zsolt a hatvanas években ifjúsági magazinoknak készített illusztrációkat, majd több népszerű mesehős történetét adaptálta diára. Olyan filmeket köszönhetünk neki, mint Harcsabajusz kapitány, A kiskakas gyémánt félkrajcárja, a Ludas Matyi, A kockásfülű nyúl vagy az egész estés Háry János, illetve a reformáció 500. évfordulójára készített Luther-sorozat. Generációk sora nőtt fel alkotásain, ugyanakkor grafikusművészként is aktív alkotói életművet tudhatott magáénak. 1987-ben bekapcsolódott a Magyar Iparművészeti Főiskolán az animációs oktatásba és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animációs oktatásának korszakos személyisége lett. Felesége, két fia, testvére mellett diákjai és Sopron is gyászolja.