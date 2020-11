Elhunyt a győri Kazinczy-gimnázium tanára – Egy tanár, aki nem félt az igazságtól – Szelőczei Miklós emlékére

Egy hiteles, nagy tudású, igaz embert veszített el a gimnázium, és a megye pedagógus társadalma, mert mint megyei szakfelügyelőt, mindenütt ismerték. Legenda volt.

„1968 izgalmas éve volt Európa történelmének. Forrongtak a fiatalok, diákmozgalmak indultak, és Keleten a szocializmus nyomását már egyre kevésbé volt képes elviselni a társadalom. Ebből a hangulatból az általános iskolát épp hogy befejező tizenévesek még semmit sem éreztek. A busz győri kajakosokkal hazafelé tartott valamelyik országos versenyről. Egy kereszteződésben sokáig álltunk. Furcsa zajok jöttek, és megdöbbenve tapasztaltuk, hogy tankok sora vonul az úton. Aztán otthon, éjszaka hasonló zajra ébredtem, a Bartók Béla úton a házunk előtt csikorogtak a lánctalpak. Az erkélyről minden félelem nélkül bámulta az ember a korábban csak filmekben látott harci járműveket. És akkor ősszel kezdődött a középiskola első osztálya a Kazinczy Gimnáziumban. A történelmet egy roppant kellemes modorú, derűs tanár tanította. Laza eleganciával, dinamikusan lépett be a terembe, kellemes stílusa, humora élvezetessé tette az órát annak is, akit a matek érdekelt inkább. Óra végén csak furdalt a kíváncsiság bennünket, és rákérdeztünk a tankokra. Szelőczei Miklós tanár úr akkor egy pillanatra megállt, majd sóhajtott egyet, az asztalra dobta a naplót és odaült közénk a padsorba. Talán akkor lettünk felnőttek, amikor komolyan vette az érdeklődést és felelősen válaszolt. Elmondta, hogy katonai megszállás történt a csehszlovákiai események miatt, hogy milyen kitörő örömmel és virágesővel fogadták a magyar tankokat a Felvidéken, mert azt hitték, felszabadítók. Aztán hogyan köpködtek, amikor kiderült, mögöttük jönnek a szovjetek, és csak azért küldték előre a mieinket, hogy ha lőnek, magyart lőjenek. Tőle hallottunk 1956-ról is először. Osztálykiránduláson, valahol egy városban hatalmas hangulatban voltunk, énekeltünk, olyat is, amit a hivatalos énekórán nem tanultunk. És akkor csitítani kezdett bennünket. Mert október 23-a volt. Hátha félreértik.

A döbbent, értetlen csend láttán elmesélte 1956 valódi történetét. Micsoda bátorság kellett akkor ahhoz, hogy ezt őszintén elmondja. Harminckét idegen diáknak, akik közül, ha egy is feljelenti, vagy a szüleinek elmeséli, és azok árulják el az igazgatónak, neki vége. De senkinek sem jutott eszébe bajt hozni a Szelőre, mindenki kedvenc tanárára. Aki valóban a történelmet tanította, az igazit. Szigorúan, igazságosan osztályozta a teljesítményt, de soha nem alázta meg azt, aki gyengébbnek bizonyult. És megtisztelte azzal a diákokat, hogy komolyan vette őket. Az volt a titka, hogy szerette a tanítványait, szerette, amit tanított. És sosem volt képes félelemből, vagy számításból hazudni. Egy hiteles, nagy tudású, igaz embert veszített el a gimnázium, és a megye pedagógus társadalma, mert mint megyei szakfelügyelőt, mindenütt ismerték. Legenda volt. Szinte hihetetlen, hogy beteg lett, hiszen az utóbbi időben minden évben tartott találkozóinkon ugyanazzal a lendülettel, humorral és érdeklődéssel jelent meg, mint egykor az osztályteremben. Ha nem volna a vírus, minden bizonnyal kicsi volna a Szent Imre templom, még a városrész is, hogy elférjenek a tisztelői az utolsó útján. De futótűzként adják tovább a tanítványok a hívást az interneten, pénteken az ország bármely pontján és a határokon túl is gyújtson gyertyát mindenki, aki szerette őt. És ne szomorkodjon senki. Szent Ágoston szavaival búcsúzzunk tőle:

„A halál nem jelent semmit.

Csupán átmentem a másik oldalra.

Az maradtam, aki vagyok

És te is önmagad vagy.

Akik egymásnak voltunk,

Azok vagyunk mindörökre.

Úgy szólíts, azon a néven,

Ahogy mindig hívtál.

Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,

Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.

A fonalat nem vágta el semmi,

Miért lennék a gondolataidon kívül…

Csak mert a szemed nem lát…

Nem vagyok messze, ne gondold.

Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden…”

Pió Márta – egykori tanítványa