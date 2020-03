Életveszélyes a lébényi erdő

Veszélyes a lébényi erdőben sétálni. Az elmúlt hetek viharai megtépázták a fákat, vaskos ágak törtek le, akadtak fenn.

Tábla figyelmezteti a látogatókat a lébényi erdőben: életveszélyes szeles időben a fák között sétálni. Lapunk megkereste a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-t valamint a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot. Kérdéseinkre Tatai Sándor, a hansági tájegység vezetője és Hancz Zoltán, a Jánossomorjai Erdészet igazgatója adott választ.

Csak óvatosan

– Időközben sikerült felszámolni a viharkárokat és a tanösvény február végétől ismét látogatható. Kérjük azonban, hogy mindenki csak a kijelölt utakat használja, mert az erdő többi részén még vannak fennakadt, életveszélyes fák. Az előrejelzések szerint sajnos újabb erős szélviharok várhatók az elkövetkező hetekben, ezért előfordulhat, hogy a továbbiakban is szükség lesz az erdő látogatásának átmeneti korlátozására – tudtuk meg.

Vagyonkezelésbe vették

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 2023-ig érvényes üzemtervvel rendelkezik az erdőterület rendezésére. Ez tartalmazza a fahasználati és erdőművelési előírásokat, a természetvédelmi szempontok és a Natura 2000-re vonatkozó utasítások figyelembevételével.

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság nemrég vette vagyonkezelésébe a terület egy részét, ahol csak azután tudnak érdemi erdőgazdálkodási tevékenységet végezni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal úgynevezett erdőterv-határozata jogerőssé válik.

A szakemberek tájékoztatása szerint az erdőtömbön belül a magas kőris aránya körülbelül 30–35 százalék, amelynek nagy része rossz egészségi állapotban van. A kőrisfa kis- és nagy háncsszúja, valamint a kéregfekély okoz gondot az állományban.

Óvintézkedések

A lehetséges intézkedések között szerepel az egészségügyi fakitermelés, amelyet a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. az előírásokkal összhangban már ütemezetten végez.

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ezt idén tudja megkezdeni a hatósági engedélyek megszerzése után. Szükség esetén erdőfelújítással kell növelni a faállományt, lehetőség szerint őshonos fafajokkal. Az említett okok miatt a faállomány kőrissel történő pótlására nincs lehetőség, elsősorban a kocsányos tölgy és a gyertyán jöhet szóba. A szél által letört, a tanösvényen lévő vagy fennakadt fákat az időjárási körülményektől függően igyekeznek eltávolítani.

A lébényi tölgyerdő hosszú távú fenntartásáért pályázatot adnának be a szakemberek.

Az élőhely-rekonstrukciós pályázat a természetes és természetközeli állapotú erdei élőhelyek és életközösségeik megőrzéséhez szükséges ökológiai feltételek megteremtését szolgálná.

Régi probléma

– Emberöltőre visszatekintő problémával nézünk szembe: az egyik fő gond, hogy a terület osztatlan közös tulajdonban volt. Ennek felszámolásáért sokat tett az agrárminiszter, s nyomására a nemzeti park igazgatóság is prioritásként kezelte a témát. A kőrisvész mellett megemlíteném még a kedvezőtlen időjárási viszonyokat is: míg gyakorlatilag az igazi tél elmaradt, óriási viharok kezdték ki az egyébként is gyenge fákat – vette át a szót Kovács Gábor lébényi polgármester, aki régóta sürgeti a megoldást. Szerinte az első lépés a tűzoltás, azaz a balesetveszélyes fák kivágása, felszámolása. A továbbiakban – az őszi vegetációs időszak után – a belső területeken kell folytatni az erdőgondozást, és kitermelni a fákat. Az már hosszú időre, 50–80 évre szóló döntés, milyen fákat ültetnek a helyükre.