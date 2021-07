Életműdíjat kapott a Széchenyi István Egyetem Turizmus Tanszékének oktatója

– mondta mosolyogva Szalai Zoltán, aki tanszéki mérnökként 12 éve tagja a Turizmus Tanszék közösségének, ahol jelenleg az ételkészítési ismeretek, valamint a sütés-főzés a szabadban című tantárgyakat oktatja. Tevékenysége abból a szempontból is fontos, hogy a Széchenyi István Egyetem minél több gyakorlatorientált képzéssel igyekszik megkönnyíteni a fiatalok beilleszkedését a munkaerőpiacon.

„Turizmus és vendéglátás alapszakos hallgatókat oktatok. Mindkét területen fontos, hogy a végzettek tisztában legyenek a vendéglátással, az ételek összetevőivel, elkészítési módjával, képet kapjanak a megrendelés, a beszerzés, a készletezés folyamatáról. Arra törekszem, hogy a nemzetközi mellett a magyar konyhát, saját gyökereinket is megismerjék. Ennek érdekében a különböző ételeknek, alapanyagoknak történelmi hátteret adok, s mivel hobbim a magyar nyelv ápolása, még nyelvi fordulatokat, humort is beleszövök a mondandómba, ezzel is erősítve a fiatalok magyarságtudatát”

– fejtette ki Szalai Zoltán.

A szakember úgy alakítja ki a tematikát, hogy a résztvevők valamennyi technológiát és alapanyagcsaládot megismerjék

„A lányok főleg a csirkéből készült, a fiúk pedig a tartalmasabb ételeket kedvelik. De ez mindegy is, mert maga a technológia a lényeg, és nem az, hogy milyen húson mutatom be például a párolást, a sütést vagy a bundázást. Komplett menüt is összeállítunk, levessel, főétellel, desszerttel, és ott is fontos, hogy a teljes spektrumot láttassam a hallgatókkal. Igaz ez arra is, hogy mind a hagyományosabb bográcsozás, mind a ma trendibb grillezés téma az órákon”