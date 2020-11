Életmentő gépet adtak ajándékba Harkán

Automata defibrillátort adományozott a Rotary Club Sopron a harkai önkormányzatnak. A berendezést nyilvános helyen, a település központjában található polgármesteri hivatalnál helyezték ki.

A Rotary Club Sopron közel 700 ezer forint értékű automata defibrillátor készüléket adományozott a harkai önkormányzatnak.

– Az előző évben összegyűlt pénzbeni támogatásokból sikerült négy darab defibrillátort vásárolni a szervezetünknek. A berendezéseket a Sopron környéki településeken helyezik ki, ebből az első Harkára került. Lehetőségeink szerint olyan nyilvános helyeken szeretnénk elhelyezni a készülékeket, ahol bármikor és bárki használni tudja szükség esetén – mondta Göde József, a Rotary Club Sopron korábbi titkára, aki azt is hozzátette, hogy a készülékhez nem szükséges szakképzet egészségügyi dolgozónak lenni. A lakosság számára díjmentes képzést fognak szervezni a készülék használatáról.

Az automata defibrillátort biztonsággal használhatják a laikusok is, de ehhez az kell, hogy időben felismerjék a keringés leállását. Az életmentésnél fontos mihamarabb megkezdeni a mellkaskompressziót, majd felhelyezni a készüléket, ami folyamatos instrukciókkal látja el a használóját.

– A defibrillátor biztonságos tárolásához egy helyi fémipari vállalkozás felajánlotta a riasztóval felszerelt, kulccsal zárható fémszekrényét. Ezt a polgármesteri hivatal homlokfalán helyeztük el és kamerával is felszereljük majd a védelem érdekében. Az is fontos, hogy amint kinyílik a kulcsos szekrény ajtaja, a benne lévő riasztó azonnal értesíti a mentőszolgálatot – mondta Duschanek Péter, Harka polgármestere, aki hozzátette, hogy a Rotary Club Sopron felajánlásával már két életmentő készülék is megtalálható Harkán. A másik defibrillátor a háziorvosi rendelőben van, amelyet a Magyar Falu Program orvosieszköz-pályázatával sikerült elnyernie az önkormányzatnak.