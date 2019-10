Felsorolni is lélekölő mindazt, amit B. Zsolték 2017 tavaszán okoztak hárman a negyedik zárkatársnak.

Helybenhagyta a Szombathelyi Törvényszék ítéletét tegnap dr. Széplaki László tanácsa, így a most 29 éves rabkínzó, B, Zsolt legkorábban 33 év múlva, a 35 éves Cz. Ferenc 30 év múlva, a 24 éves K. Róbert pedig 27 év múlva helyezhető feltételes szabadságra.

Felsorolni is lélekölő mindazt, amit B. Zsolték 2017 tavaszán okoztak hárman a negyedik zárkatársnak. Eleinte csak csicskáztatták, masszíroztatták vele a lábukat, vizet kellett hoznia, ruhát mosni, s ha nem engedelmeskedett, elverték. Látták, hogy a sértett nem szól az őröknek.

A három vádlott ezután felváltva öklözte a bordáit, megitattak vele egy vödör vizet, öt liternyit, s ha az ivást abbahagyta, elkezdték a combját és gyomrát ütni. Folyton verték. Nem ehetett, elvették tőle az ételt. Nejlonba csavart borotvanyelet nyomtak a végbelébe. Az első és a harmadrendű elítélt még a cigarettacsikkeket is megetette vele, s amikor a wc-be hányt, arra kényszerítették, hogy azt is igya meg. Nyakát ütötték, tarkóját verték. Ágyhoz kötözték és felváltva ugráltak rajta. Egy órán át csépelték a bordáit. Felültették és addig fojtogatták, amíg el nem ájult. Akkor felpofozták, hogy magához térj, s újra fojtogatni kezdték. B. Zsolt lenyelette vele a felmosófej darabjait, s végül vagy 20 alkalommal fojtogatták megint, újra és újra.

Május 14-én reggel 6 és 7 óra között a sértett meghalt. A többi zárka lakói úgy mondták később: napok óta látták a férfin, hogy egyre gyengébb.

S ez bizonyára feltűnt a vádlottaknak is – érvelt dr. Széplaki László tanácsvezető bíró – a tudatuknak át kellett fogni, hogy meghalhat, a csigolyatörést, a légmellet és a többi sérülést okozó bántalmazás során pedig már korábban láthatták, hogy életveszélyessé vált a szadista zaklatás.

A történtek egyébként azért tárhatók fel ilyen aprólékossággal, mert egy-két tanú mellett maguk az elítéltek mesélték el pontról pontra mindezt, még ha kisebbítette is ki-ki a maga szerepét, s felnagyította a többiekét. Végül azt is vitatták, hogy pontosan kinek a kezétől tört el a nyaki pajzsporc, ami a halál konkrét okát jelentette, de a bíróság szerint ezt nem is kell pontosan megállapítani. A szándékegység kialakult a rabkínzók közt, s együtt ölték meg társukat, brutális kegyetlenséggel.

Hiába fellebbeztek mindhárman, Cz. Ferenc és K. Róbert felmentésért. A bíróság az ügyész súlyosítási kérelmét sem látták indokoltnak, helybenhagyta az életfogytiglant, sajnos – mondta az elnök – a határozott idejű szabadságvesztés nem érte el célját.

A legfiatalabb elkövetővel síró édesanyja beszélni szeretett volna, mielőtt az őrök elvezetik, ezt megengedték neki, s pár percet kapott a bírósági beszélő helyiségben.