Elérhető az oklevéligénylő űrlap a Széchenyi-egyetem honlapján

„Idén nyelvvizsga nélkül is átvehető a diploma” – jelentette be a gazdasági akcióterv részeként dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter április 7-én. A rendelkezés minden olyan jelenlegi vagy volt hallgatóra vonatkozik, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz vagy tett, azaz azokra is, akik már befejezték a tanulmányaikat, de nem vehették át diplomájukat a nyelvvizsga-kötelezettség teljesítésének hiányában.

A 2020. április 10-én megjelent 101/2020. (IV. 10.) számú kormányrendelet értelmében „aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól”.