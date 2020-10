Európában első és egyedülálló zöld teherautót állított szolgálatba az Innovatív-cégcsoport.

Európai és globális összevetésben is egyedülálló fejlesztést hajtott végre az Innovatív-cégcsoport – fogalmazott tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a járművet bemutató tegnapi győri sajtótájékoztatóján – hiszen sehol máshol nem fejlesztettek még és nem állítottak ipari hasznosítási szolgálatban 40 tonna össztömeget kitevő teljesen elektromos kamiont. A cégcsoport tíz kamionnal biztosít szállítást az Audi Hungaria járműgyárai között. Az első kamiont már kiváltották elektromossal, és várhatóan 2022-re már mind a tíz kamion elektromos lesz. Az első zöld rendszámot viselő tehergépjármű egy évben a saját össztömegének megfelelő károsanyaggal kevesebbet bocsájt ki, mint egy hagyományos. –Ezzel Magyarország újabb lépést tett a klímaváltozás elleni harcban – mondta a miniszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és a külügyminiszter nem először járt az Innovatív-cégcsoportnál, júliusban átadta azt a beruházás ösztönzési támogatást, melynek keretében 670 millió forintos fejlesztést hajt végre a győri vállalat a különleges kezelést igénylő autóipari termékek raktározási kapacitásának bővítése érdekében. Akkor 282 millió forintnyi támogatást adott ehhez a kormány.

-Ebből is látszik hogy az Innovatív egy olyan cégcsoport, amely nem a leépítésekkel, nem elbocsátásokkal válaszolt a világjárvány nyomán előállt gazdasági kihívásokra, hanem fejlesztés és új beruházások végrehajtásával. Világossá vált, hogy amennyire egészségügyi, annyira gazdasági kihívásokat is magával hoz a világjárvány. A magyar emberek munkahelyének megvédése azért is kulcskérdés, mert a magyar gazdaság nem a segélyektől, hanem a magyar emberek munkájától tud sikeres lenni. Éppen ezért ezeket a munkahelyeket meg kell védeni. Az elmúlt tíz év erőfeszítéseinek köszönhetően a magyar gazdaság egy életerős és az Európai Unió egy leggyorsabban növekedő gazdasága lett – fejtette ki a miniszter.

-Az Innovatív cégcsoporttal együtt 904 magyar vállalat, összesen 425 milliárd forintnyi beruházására vállaltunk kötelezettséget a nehéz időszakban, amelynek nyomán 155 ezer magyar ember munkahelyét és családi megélhetését tudtuk megvédeni – tette hozzá.

-Az Audi vezető kíván lenni a világ vállalatai között a károsanyag kibocsátás csökkentésében. Ehhez szükséges a logisztikai számítási funkciók károsanyag kibocsátásának drasztikus csökkentése is, ezért az Innovatív cégcsoport által kínált megoldás az Audi ezen célkitűzéseit is segítik. Magyarország egy újabb lépést tett a klímaváltozás elleni harcban, újabb lépést tettünk annak érdekében, hogy tisztább levegőnk, vizünk és zöldebb gazdaságunk legyen. Győrben egy európarekordot és Európa szerte egyedülálló fejlesztést tudhatunk magunkénak – fogalmazott Szijjártó Péter.

Lipovics Tamás az Innovatív-cégcsoport ügyvezetője és tulajdonosa beszédében elmondta, hogy öt évvel ezelőtt az elektormobilitás berobbant a szállítmányozásba, ami kihívások elé állított a cégcsoportot. -Közepes vállalkozásként csak akkor tudunk versenyképesek maradni, ha innovatív megoldásokat alkalmazunk. Az elsők akartunk lenni, akik tisztán elektromos üzemű járművel szolgáltatnak a megbízóik részére. Most pedig bemutathatom Magyarország első zöld rendszámú, tisztán elektromos üzemű járművét, mely 40 tonna szerelvény össztömegre képes. Rengeteg magyar fejlesztés és innováció van mögötte. Az elmúlt három hétben sikeresen teszteltük is az új járművet, az Audi Hungáriának, az Integral Logistics-nak és az Elektromega Kft.-nek köszönhetően. A zöld kamion jövő héttől Győrben látható lesz a közutakon is, melynek segítségével ki fogunk váltani egy legkorszerűbb Euro 6-os Diesel üzemű járművet.

– Győr életében október 7-e mindenképpen egy zöld nap, hiszen az Audi Hungáriában ezen a napon adták át Európa legnagyobb alapterületű napelemparkját és még egy zöld kamionnal is bővült városunk. Szeretünk elsők és vezetők lenni, és ez a nap is erről jeleskedik – mondta Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő.

Bántó Ruben, a debreceni székhelyű – az elektromos kamion alvázát gyártó – Elektromega Kft. operatív igazgatója és a kamion fejlesztője lapunknak elmondta, hogy a hazai fejlesztésű kamion tisztán elektromos meghajtású, egy töltéssel képes Debrecenből a fővárosba eljutni. Speciális felhasználásra tervezték, így raktár-logisztikai kiszolgálásra ideális, és a kamiont rakodás közben is lehet tölteni.

– Előnyei, hogy halk, környezetkímélő és a is működtetése gazdaságos. A teherautóban található villanymotor teljesítménye 6000 newtonméter, az akkumulátor 690 kilowatt. A járműnél nincs fékhasználat, csak vészfékezés esetén, ami azt jelenti, hogy a kamion állóhelyzetben visszatölti az elhasznált energiát. Magyar fejlesztés, mely mögött magyar szakemberek állnak.Vezetése nem tér el a hagyományosétól, könnyű, a sofőrök szeretik.

– A zöld, teljesen elektromos és környezetbarát kamion a cégcsoportot két műszakban, a nap 24 órájában ki tudja szolgálni, 12 óra töltés után újra munkába áll.