Elektromos autóbuszok beszerzésére pályázik a Volánbusz – siker esetén, 13 zöldjárgány Győrbe érkezik

A beruházás megvalósulása esetén Győrben is évente mintegy 2200 tonnával csökkenhet a szén-dioxid-kibocsátás.

A kormány a járványhelyzet alatt is kiemelt figyelmet fordít a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv végrehajtására, amelynek egyik sarkalatos pontja a közlekedés zöldítése. Ehhez járul hozzá a Zöld Busz Program is, amelynek keretében a Volánbusz Zrt. 60 elektromos autóbusz beszerzésére nyújtott be pályázatot – jelentette be Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese hozzátette, a program lehetőséget teremt arra, hogy minél több környezetbarát és kibocsátásmentes autóbusz állhasson forgalomba a nagyvárosokban, a teremtett világ védelme mellett az emberek életminőségének javítását is szolgálva.

„A kormány a Zöld Busz Programban tíz év alatt 36 milliárd forinttal támogatja a járműállomány minőségi cseréjét a 25 ezer főnél nagyobb lélekszámú településeken elektromos buszok beszerzésével. A most megpályázott járművek hat megyeszékhely mintegy 570 ezer lakójának biztosíthatnak magas színvonalú személyszállítási szolgáltatást, tisztább levegőt, csendesebb utcákat és élhetőbb környezetet” – hangsúlyozta Schanda Tamás.

Kedvező elbírálás esetén hatvan szóló, kéttengelyes, alacsonypadlós helyi kivitelű autóbusz segítheti a Volánbusz környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósulását és a kényelmes utazást. Győrben 13, Székesfehérváron 12, Zalaegerszegen 11, Szolnokon 10, Szegeden 8, Egerben pedig 6 jármű korszerűsítheti a helyi járműparkot, mindenütt kiépülhet az üzemeltetéshez szükséges töltő infrastruktúra is. A beruházás megvalósulása esetén az érintett településeken évente mintegy 2200 tonnával csökkenhet a szén-dioxid-kibocsátás.

Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója a pályázat benyújtásával kapcsolatban elmondta: „A Volánbusz elkötelezett a fenntartható közlekedés megvalósítása mellett, amelyet jól példáz a 2018-ban indított járműfiatalítási programunk is. Ennek keretében eddig 866 autóbuszt helyeztünk forgalomba, így csak tavaly több mint 27 ezer tonnával kevesebb szén-dioxid került a levegőbe. A járműfiatalítási program eredményeként 2022 végéig a teljes autóbusz-állomány 40 százaléka megújul. A pályázat sikeressége esetén az európai szinten kiemelkedő méretű e-flotta beszerzésével lehetőségünk nyílik arra, hogy megkezdjük a valóban környezetkímélő közúti közösségi közlekedés kialakítását Magyarországon, és széles körű tapasztalatokat szerezzünk a tiszta járművek üzemeltetésében.”