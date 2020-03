Elegendő élelmiszert termelünk

A magyar mezőgazdaság 25 millió ember ellátására képes és termeli meg a szükséges alapanyagokat, élelmiszereket. Határozottan ki tudom jelenteni, hogy a hazai élelmiszer-ellátás biztonságos – emelte ki a Kisalföldnek adott interjúban Nagy István agrárminiszter, akivel az átalakult fogyasztói szokásokról, az áruforgalom biztosításáról is beszélgettünk.

– Mit szól miniszter úr a kialakult felvásárlási lázhoz? Indokolja bármi is?

– Semmi. Határozottan ki tudom jelenteni, hogy a hazai élelmiszer-ellátás biztonságos. A magyar mezőgazdaság 25 millió ember ellátására képes és termeli meg a szükséges alapanyagokat, élelmiszereket. Olyan nagy nyomásnak is képes volt megfelelni, mint a múlt szombati, amikor csak egy nap háromszor többet vásároltak az emberek, mint a karácsonyi nagybevásárláskor. Megijedtünk, mindenki ismeretlen utakon indult el, nem tudjuk, hogy mit hoz magával a járvány. A fogyasztási szokások átalakulnak, az éttermek korlátozottan működnek, a munkavállalók és a gyerekek is többször esznek otthon. Ezért az árufeltöltés időigényessége miatt lehet átmeneti készlethiány, de áruhiány nem. Egyes tartósított termékek megrendeléseinél már 15–30, sőt, 50 százalékos növekedés látható. Az esetleges készlethiány az augusztusig betárolt termékek előrehozott értékesítésével áthidalható. Fontos megemlíteni, hogy az alapanyagok több mint nyolcvan százalékát itthon állítjuk elő. Mostani tapasztalat, hogy néhány kiegészítő elem, elsősorban a csomagolóanyagok, néhány takarmánykiegészítő terén a későbbiekben változtatnunk kell. Így gyártjuk a kiváló minőségű tejesdobozokat, de a kupakot Olaszországból kell hozni, ha nincs, akkor nem tudjuk a dobozt sem forgalmazni.

– Az áruforgalmazó teherautók komoly kihívásokkal szembesülnek a határokon. Ebben lesz változás?

– Az Európai Unió vezetői kijelentették, hogy az áruforgalmat biztosítani kell. Hiszen minden baj forrása, minden pánik abból adódik, hogy lesz-e megfelelő ellátás? Magyarország ilyen téren szerencsés helyzetben van. Ami a gazdaságnak nehézséget okoz, az az, hogyan tudjuk kivinni a hazai termékeket. Hallhattuk épp a húsvéti báránnyal kapcsolatban az aggódást, de megvan a megoldás, már szervezzük. A kormányülésen arról is egyeztettünk, hogyan lehet a kamionos áruforgalmat és a személyforgalmat különválasztani egymástól. Megszületett a döntés: legyenek olyan határátkelőhelyek, ahol csak a kamionok tudnak jönni, hogy a nemzetközi és természetesen hazai kamionos áruforgalmat biztosítani tudjuk.

– A kereskedők már most panaszkodnak, hogy a beszállítók emelik a zöldség-, gyümölcsárakat. Tervezi-e az Agrár­minisztériummal közösen a magyar kormány az árak befagyasztását?

– A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar sokszorosan többet termel, mint amennyit el tud az ország fogyasztani. Tekintettel arra, hogy nincs élelmiszerhiány, így általános árnövekedés sem indokolt. A fogyasztóvédelem az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel kiemelten ellenőrzi elsősorban a tartós élelmiszerek, fertőtlenítőszerek és háztartási papíráruk ártörténetét és árképzési gyakorlatát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, megtévesztő tájékoztatások kiszűrésére.

– A következő várhatóan nehéz időszak válságot hozhat több szektorra. Az agráriumot miként érintheti?

– Ágazati szintű operatív bizottságokat hoztunk létre a terméktanácsok keretén belül, hogy napi szintű információkat kaphassunk. Tudni fogjuk, hogy milyen alapanyag hiányzik, akadt-e el szállítmány, ki milyen gonddal küzd. Csak operatív beavatkozásokra van szükség.