Elegáns környéke lesz Sopronnak a megújuló Paprét

A Paprét keleti részén is lebontják a régi háztömböt és új épületekkel szépül meg a városnegyed. A városképi szempontból is jelentős beruházás tervei már elkészültek.

A Paprétről a Híd utcára vezető, öt éve átadott út mentén lévő, lehangoló látványt nyújtó öreg épülettömb lebontásához több hónapja hozzáfogtak a szakemberek. Az önkormányzat városfejlesztési bizottságának elnökét, Mágel Ágostot arról kérdeztük, hogy milyen tervek várnak ott megvalósításra.

– Az említett út egyik oldalán már kellemes látványt nyújtó társasházak sorakoznak, s örömmel közölhetem, idővel a túloldali rész is megszépül. A bontás befejezését követően ott is modern társasházak épülnek, magánberuházásban – közölte a bizottsági elnök. – A tervek szerint a parkoló felé eső homlokzat viszont megmarad, abból a traktusból szállodát szeretnének létrehozni. Mindezen projektek a szabályozási terveknek megfelelő léptékűek lesznek. Az új létesítmények elkészültével a soproni belvároshoz közeli terület városképi szempontból igényes, elegáns környékké válik – foglalta össze a papréti fejleményeket Mágel Ágost, aki hozzátette: az Árpád úton elkezdődött gázcsőlefektetés a Paprétet is érinti, annak szélén egészen a Bem utcáig tart a munka. Ez a beruházás május végére elkészül. A városfejlesztési bizottság elnöke egyszersmind emlékeztetett a Paprét történelmi jelentőségére is.

Ott épült fel 1867-ben hazánk első tornacsarnoka, s a 26. szám alatti épületben egykoron Weiss József csokoládégyára működött. A három közül a Papréten látható Sopron legnagyobb zsinagógája is, amely ortodox imaházat 1891-ben emelték. Falán emléktáblával, vele szemközt a parkban pedig szoborkompozícióval emlékezik a város a holokauszt áldozataira.