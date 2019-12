Elég lehet egy szikra a lakástűzhöz

Télen az otthonok fokozottan ki vannak téve a lakástűz veszélyének. Az év többi részéhez képest duplájára, napi huszonöt-harmincra is emelkedhet az esetek száma.

A tavalyihoz képest növekedett a lakókörnyezetekben keletkezett tüzek száma, eddig 240 esethez riasztották a tűzoltókat a megyében. Ennek többek között az az oka, hogy ilyenkor az emberek többet tartózkodnak otthon, fűteni kell és a szabadidős tevékenységeink nagy részét is otthon végezzük, valamint az ünnepi dekorációk és adventi koszorúk is hozzájárulhatnak a lakástüzek számának emelkedéséhez. Leggyakrabban a nyílt láng, az ünnepi időszakban a gyertyák, mécsesek használata okoz lakástüzet.

– Olyan adventi koszorút válasszunk vagy készítsünk, amelyiken tűzálló alátét van és mindig fújjuk el a gyertyát, ha kimegyünk a szobából – hangsúlyozta Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

– Mindemellett arra is figyelni kell, hogy a karácsonyfák gyúlékonysága napról napra fokozódik az ünnepek alatt, a kiszáradt és gyantás fenyőfát már a csillagszóró szikrája is meggyújthatja. Ezért azt mindig a függönyöktől, könyvespolcoktól, elektromos berendezésektől a lehető legtávolabb helyezzük el. Fényfüzéreket csak megbízható helyen vásároljunk, és figyeljünk, hogy az eszközök ne terheljék túl az elektromos hálózatot.

A konyha is fokozottan tűzveszélyes helynek számít. Gyakori, hogy a karácsonyi sütés-főzés közben a tűzhelyen vagy a sütőben felejtik az ételt, a süteményt, amely lángra kap. Ezért érdemes valamilyen figyelmeztető jelzést beállítani a sütési idő végének a jelzésére.

Figyeljünk tehát oda! A lakástüzek az összes tűzeset egyharmadát teszik ki, de odafigyeléssel jelentős részük megelőzhető. Jó szolgálatot tehet otthonunkban egy kis méretű porral oltó a kezdeti tüzek megfékezésére, vagy egy füstérzékelő, amely időben figyelmeztet a veszélyre.