Elbúcsúztak a valétálók az Alma Matertől és Soprontól – fotók

A Soproni Egyetemen a hagyományokhoz híven megtartották szombat este a májusban elmaradt valétálást. Az ünnepség a rektorhelyettes és a dékánok beszédeivel kezdődött az egyetem főépületénél, majd a szalamanderes út végén a Fő téren a polgármester búcsúzó szavaival zárult.

– Jó újra látni titeket, az egyetem üres volt nélkületek. Örülök, hogy itt vagytok, hogy a selmeci hagyományok szerint ma, ha kicsit megkésve is, valétáltok – mondta ünnepi beszédében Prof. Dr. Bidló András, az erdőmérnöki kar dékánja. Hozzátette, nemcsak megkésve, de furcsán is, hiszen a járvány miatt az államvizsga és a diplomaosztó is megelőzte a búcsúzást.

Dr. Magoss Endre, a műszaki, faanyagtudományi és művészeti kar dékánja arról beszélt, hogy kereskedelmi szemléletű világunkban felértékelődnek azok a stabil pontok, melyek a biztonságot jelentik: a család és a vallás mellett a selmeci diákhagyományok olyan értékrenddel ruházzák fel a végzős hallgatókat, amelyek egész életükben elkísérik őket.

– Az egyenruhák a foltok üzeneteivel jelképes útmutatást adnak a hovatartozásról mindazoknak, akik tisztában vannak azok jelentésével. Városunk polgárai magukénak érzik ezeket az egyenruhákat, viselőiket, mert tudják, hogy nélkülük Sopron nem lehetne igazi egyetemi város – emelte ki Dr. Czeglédi Tamás, a közgazdaságtudományi kar dékánja.

Prof. Dr. Fábián Attila általános rektorhelyettes arra világított rá, hogy a záróvizsga tanúsága szerint a valétálók jól felkészültek arra, hogy folytassák és gyarapítsák mindazt, amit eddig sok szorgalommal felhalmoztak. Búcsúzóul nem csupán sikert, hanem sok boldogságot is kívánt a valétálóknak.

Az ünnepi beszédek után a díszmenet előtt kitárult az egyetem kapuja és a búcsúzást jelentő fáklyalánggal kísért szalamander elindult a soproni véndiákok hagyományos útján a Fő térre, ahol Farkas Ciprián polgármester köszöntötte őket.

A polgármester beszédében kiemelte, a város és az egyetem sorsa elválaszthatatlanul összekapcsolódik egymással. Felidézte, hogy több mint száz évvel ezelőtt a Selmecbányáról menekülő egykori magyar királyi bányászati és erdészeti főiskola tanárai és diákjai előtt Sopron kitárta kapuit. Hozzátette, 2021 szintén jubileumi év lesz, hiszen száz esztendeje annak, hogy Sopron Magyarország része maradhatott és ebben a sorsfordító küzdelemben főszereplőként vettek részt az akadémisták.