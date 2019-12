Eladják a Győri úti, félig kész ingatlant Sopronban

Az elképzelések szerint a tűzoltólaktanya és a katasztrófavédelem helyi igazgatósága költözött volna az épületbe.

Ezt ne hagyja ki! Pogácsától a sós rúdig! A legfinomabb sós vendégvárók az ünnepekre

A soproni önkormányzat súlyos örökségtől szabadulna: a Győri úti, félig kész épülettől, amelyet 2006-ban még a szocialista vezetésű önkormányzat vásárolt meg, hogy tűzoltólaktanyát és katasztrófavédelmi központot hozzon létre belőle. A ház azóta is üresen áll.

A Kisalföld számos alkalommal foglalkozott a Győri úti, ablak-ajtó nélküli ingatlannal, amelyet annak idején az MSZP-s városvezetés vásárolt meg. Több mint 270 millió forintot fizettek érte 2006-ban – hitelből. Az eredeti szocialista elképzelésből, miszerint odaköltöztetnék a tűzoltólaktanyát és a katasztrófavédelem helyi igazgatóságát, azért nem lett semmi, mert erre nem voltak megfelelőek az épület adottságai, és az ottani közlekedési körülmények sem. A tömb optimális átalakításának pedig jelentős költségei lettek volna. Mindezek okán az épület azóta is üresen áll – tavaly februárban mégis tűz keletkezett az ingatlan tetőterében. Ugyanis éjszakánként gyakran hajléktalanok találtak menedékre a huzatos épületben. A korábbi és a jelenlegi, fideszes többségű képviselő-testület álláspontja szerint is a valóságos értékénél sokkal drágábban került az ingatlan a városhoz. Ezt jól példázza az a tény, hogy az utóbbi években már több alkalommal is meghirdették licitre az épületet, eredménytelenül. A beérkezett legmagasabb ajánlat mindössze negyvenmillió forint volt.

A képviselő-testület ezúttal kilencvenmillió forintos indulóárral hirdeti meg az ingatlant. Mágel Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke közölte: a jelenlegi szabályozási terv nem teszi lehetővé, hogy lakásokat alakítsanak ki benne. Az épület hasznosítása kizárólag kereskedelmi-gazdasági jellegű lehet.