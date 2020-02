Ekhós szekérrel járják Európát a vándorzenészek

A művészeten keresztül szeretnénk hidat képezni a társadalom és a természetes életmód között – avatott be Maelle Justin, aki az Ambulans Théâtre tagjaival Párizs mellől indult és tavaly nyárra érkezett meg Európa kulturális fővárosába, a bulgáriai Plovdivba. A napokban a térségünkben haladt végig öt ekhós szekerével a vándorszínházi társulat, mely fellépett Halásziban is.

A napokban több helyszínen is láthattunk öt ekhós szekeret Győrtől Mosonszolnokig igazi látványosságként. A ma már nem mindennapinak számító konvojt Halásziban találtuk meg és érdeklődtünk úti céljukról. Látogatásunkkor a francia Maelle Justint „találtuk otthon”, aki éppen a csapathoz tartozó állatokat, lovakat, tyúkokat és a kecskét etette. A havas eső elől az egyik szekérbe húzódtunk menedékbe.

– A Párizstól nem messze fekvő Château-Thierry városából indultunk el 2018 novemberében. Az úti célunk a bulgáriai Plovdiv, Európa kulturális fővárosa volt, ahová tavaly nyáron érkeztünk meg. Közben csatlakoztak hozzánk még Franciaországban, Olaszországban, Romániában is színjátszást, zenélést, éneklést kedvelő új tagok. Különféle nemzetek alkotják a csapatot, melynek létszáma is változik, van köztünk francia, német, belga, román és magyar is. Volt, hogy harmincan utaztunk együtt, mostanra kilencen maradtunk – mesélte Maelle, aki arról is beszámolt, hogy Romániában részesültek a legnagyobb vendégszeretetben. Onnan érkeztek meg Magyarországra.

A Mór melletti Árkipusztán három hetet vendégeskedtek. Itt csatlakozott a csapathoz Beck Aliz is, aki bekapcsolódott a beszélgetésünkbe: „Egy hétig követtem volna a társulatot, de mivel jól érzem magam köztük, még maradnék talán Bécs után is.” A fiatal lányoktól megtudtuk, hogy a csapat saját készítésű, fűthető szekerekkel járja a világot.

Naponta 15–25 kilométert haladnak, és négynaponta a lovak miatt egy-egy nagyobb pihenőt is beiktatnak. Maelle arról is beszámolt, hogy legalább húszféle nemzet dalait gyűjtötték össze és adják elő fellépéseiken. Sok cigány nótát is ismernek. Céljuk ugyanis a művészeten keresztül hidat képezni a társadalom és a természetes életmód között. A különleges társulat tagjainak egyébként van civil szakmája is, melyet a vándorlás idejére felhagytak. Akad köztük több pedagógus, agrármérnök, restaurátor is.

Halásziban Majthényi Tamás polgármester is vendégül látta a vándorkomédiásokat, akik a kultúrházban mutatkoztak be. Amellett, hogy előadtak egy csokor nótát, a halásziak is tanítottak dalt és táncot. Innen Mosonszolnok felé tartottak, s várhatóan másfél-két hét alatt érkeznek meg Bécsbe, ahol szintén fellépnek. Maelle búcsúzóul hozzátette: egyelőre nem tudni, hogy mikor érnek vissza Franciaországba. Viszont úgy gondolják, hogy van jövője az Ambulans Théâtre társulatnak.