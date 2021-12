Együtt kertészkedhet a falu Sokorópátkán

Egy különleges, egyedi közösségi kertet hoztak létre nemrég a településen, a művelődési otthon mögötti üres, önkormányzati tulajdonú telken, ami nemrég egy sikeres pályázat segítségével húsz gyümölcsfával is gazdagodott. Az itt helyet kapó fákat együtt gondozzák kicsik és nagyok, valamint a község idős lakói.

A Sokorópátkai Művelődési Otthon vezetője, Vass-Odor Melinda annak idején egy idősügyi referens képzésen vett részt, ahol szakdolgozatának alapja a generációk összekapcsolása volt. Sokorópátkán a mezőgazdaság és a kertészkedés napjainkban is aktív. A falu azonban idősödik, a szépkorúak már nem tudják megművelni saját kertjeiket. Tudásukat azonban szeretnék átadni a fiataloknak, a következő generációnak.

– Ezért találtam ki a Generációk Hídja Közösségi Kert létrehozását. A falu gyermekei, az óvodások, iskolások és az idősek is együtt, közösen művelhetik. A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ tenderén gyümölcsfákra lehetett pályázni. Szerencsésen nyertünk, és húsz magyar őshonos gyümölcsfát már el is ültethettünk az új kertben – számolt be lapunknak Vass-Odor Melinda a Sokorópátkai Művelődési Otthon vezetője.

A közös ültetés után ma már együtt gondozzák a falu lakói az alma-, körte-, meggy-, cseresznye-, szilva- és barackfákat. Nagy reményekkel várják a tavaszt, és szeretnének minél több helyi lakost bevonni a közös munkába és időtöltésbe.

– Sokorópátkán nagy hagyománya volt a málnatermesztésnek, ezért jövőre mindenképp ültetünk majd. Többen ajánlottak fel számunkra málnavesszőket. Emellett szeretnénk ágyásokat létrehozni, és olyan zöldségeket, gyümölcsöket termeszteni, amelyek egyébként is jellemzőek a településre. Az idősek megtaníthatják a fiataloknak, hogyan kell metszeni, miként kell permetezni, hogyan védekezzünk a kártevők ellen vagy hogyan trágyázzunk a kertben –foglalta össze a művelődésszervező.

A településen az idősek is örömmel fogadták a kezdeményezést, hiszen nagyobb telkeiken már nem tudnak művelni. Amint termés lesz, a falu lakói megismerkedhetnek majd a konyhai felhasználással is, legyen szó sütésről vagy befőzésről. Emellett a termés egy részét a helyi óvoda konyhájának szeretnék felajánlani.

– A programmal az idősek is kikapcsolódási lehetőséget kapnak, a friss levegőn lehetnek, és átadhatják tudásukat a fiataloknak. A Generációk Hídja Közösségi Kert még jobban segíti majd összekovácsolni a közösséget – tette hozzá Vass-Odor Melinda.

Nem ez az egyetlen közösségépítő terve a településnek, nemrég a Sokorópátkai Nőegylet működési pályázatot adott be a községben. A Generációk Hídja Közösségi Kert tervezete nemcsak a kertre irányul, hanem végigvinne egy egész évet a kerti munkáktól egészen a termény felhasználásáig. Tervezik a jövőben, hogy a termésből megvendégelnék a falu népét is. Egy hagyományos falusi lakodalom eljátszásával, illetve egy falusi disznóöléssel. Ezzel lehetőséget adva a helyi civil szervezeteknek is, akik bekapcsolódhatnak a kezdeményezésbe.