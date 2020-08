Egyre többet fizetünk – Egy év alatt 7–9 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak

A KSH adatai szerint júniusban a fogyasztói árak átlagosan 2,9 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Az élelmiszerek ára jóval gyorsabban, 7,8 százalékkal nőtt.

Tavalyhoz képest 20,5 százalékkal drágult a párizsi, a kolbász, 18,1 százalékkal a burgonya, a friss zöldség, a hazai és a déligyümölcs, azaz az idényáras termékek. A sertéshús 17 százalékkal, a cukor 14,2 százalékkal, a szalámi, a szárazkolbász, a sonka 10,8 százalékkal drágult. Egy kiló alma ára 289 forintról 546 forintra kúszott, a citrom 709 helyett 1030 forint, a narancs 468 helyett 667 forint, az olasz felvágott kilója 1650 helyett 2090 forintért kapható.

Mindenkinek emelkedtek a költségei

Bakonyi Péter, a hat Győr környéki településen működő Bedő boltot üzemeltető Dudika Kft. ügyvezetője megerősítette a statisztikából azonnal látható tényeket.

– Minden drágult, és nagyjából minden szegmensben tart az áremelkedés most is. A kereskedelemben a munkaerő az, ami egyre drágább, ezért az árak is mennek vele felfelé. Ez egy sok összetevős történet. A gyártástól, termeléstől, a szállítástól kezdve az értékesítésig mindenkinek növekedtek a költségei az elmúlt fél évben. Az adóterhek is nőnek. Hatalmas kötelezettség a 27 százalékos áfa megfizetése is – elemezte Bakonyi Péter a helyzetet.

Mint mondta, a multicégek lent tudják tartani az alapvető élelmiszerek árát, nagyon nyomott haszonkulccsal árusítják a lisztet, cukrot, olajat.

Ezerszázalékos drágulás is előfordult

A kereslet-kínálat változása is okozhat drágulást. Például a hipó ára 80–90 forintos beszerzési árról 250–300 forintra emelkedett a járvány idején, és ugyanez a termék visszament ugyanarra a szintre, mint a válság előtt. Ezt nem a kereskedelem, hanem a kereslet-kínálat törvényének kihasználása okozta.

Bár növekedtek a költségek az alapanyagok hiánya, a szállítási nehézségek miatt, a tisztítószerek előállítása nem drágulhatott volna 300 vagy 1000 százalékkal. Mégis találkozni lehetett például olyan termékkel, amelyet 399 forint helyett 3999 forintért árusítottak a hiány idején.

Megváltoztak a vásárlói szokások

A cégvezető az árak emelkedése mellett azt tapasztalta, hogy csökkent boltjaik forgalma. Átalakultak a vásárlói szokások.

– Az emberek nem térnek be nap mint nap hozzánk megvásárolni a friss pékárut, felvágottat. Inkább heti egy-két alkalommal beülnek az autóba és elmennek valamelyik nagyobb áruházba bevásárolni. A pandémia idején nem mentek iskolába, munka­helyre sem az emberek, így elmaradt a reggeli, tízórai vásárlása is, ami nekünk szintén forgalomcsökkenést okozott – mondta az ügyvezető.

– Üzleteink nagyobb alkalmazotti létszámot igényelnek, hogy friss pékáruval és felvágottal szolgálhassuk ki a vásárlóinkat. Ez minimum három plusz embert jelent, annak költségeivel együtt, miközben egy nagyáruházban az árufeltöltő feltölti a szeletelt, csomagolt terméket ugyanúgy, mint a tisztítószereket. Ott nem okoz többletköltséget, de az árainkban mégsem lehet ezt érvényesíteni, mert akkor nem leszünk versenyképesek.