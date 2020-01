Egymást segítik a győri Mompok

A magyar vállalkozó anyukák közösségét a sokáig Győrben élő Dellemann Erika hívta életre. A felvidéki származású, fiatal édesanya országos csoportjának jelenleg 9000 tagja van. Az igény egyre nagyobb lett a regionális személyes találkozókra és ismeretségszerzésre is. Éppen ezért jöttek létre különálló regionális csoportok is, többek között Győrben.

Miben más egy vállalkozó anya, mint egy vállalkozó nő? A számokat nézve semmiben. Mindenki azért vállalkozik, hogy a munkájáért cserébe anyagi függetlenséghez jusson. Ám valamiben mégis többek a vállalkozó mamik. Hivatásukba, legyen az marketing-tanácsadás, kézműveskedés, jogi tanácsadás, gasztrovállalkozás – hogy a legkülönfélébbeket említsük –, ugyanúgy beleteszik lényük minden szegletét, mint a gyermeknevelésbe.

Több, mint egy börze

– A győri Mompreneurs-csoportnak 250 tagja van a virtuális térben, ebből 150–160 fő napi szinten jelen van az online csoportban, a személyes találkozókon, tréningeken 25–30 fő ül le, hogy egymástól tanulva új ismeretekre tegyenek szert – mondta Czupy Barbara, a győri csoport főszervezője, aki három gyermeke és főállása mellett felnőttbarát szállásokat menedzsel, valamint produktív rendszerezés tréningeket tart.

A vállalkozó anyukák számára létrejött csoport nem egy adok-veszek börze, sőt. Kifejezetten tilos az önreklámozás, csak az erre kijelölt időben és felületen hirdethetik a tagok egymás között a portékáikat, szolgáltatásaikat.

Az igazságos rendszert moderáló Sudárné Boros Erzsébet szerint a győri csoportra leginkább a gyors reagálás és a nagyszámú ajánlások jellemzőek.

– Ha valaki fotóst, könyvelőt, jogászt, webdesignert keres, pillanatokon belül olyan ajánlásokat kap, akik helyben vannak, s a tagok személyes tapasztalat útján ajánlják őket – mondja a több hektáron gazdálkodó agrármérnök Erzsébet, aki a Sudár-birtok vezetése mellett szabadidejében vesz részt a Mompreneurs-csoport szervezésében.

Támogató együttlét

Nemcsak az online térben segítik egymást, havi rendszerességgel találkozókat is szerveznek, ahol a csoport tagjai közül tart valaki előadást a legkülönbözőbb témákban. Legutóbbi összejövetelükön például a kommunikáció, a beszédtechnika volt a téma, az előadó Pálfalvi-Pottyondy Nóra volt, aki konferálással, műsorvezetéssel foglalkozik.

– Az összejövetelen kifejezetten a beszédről mint az önkifejezés leggyakoribb formájáról társalogtunk anyatársaimmal – mondja Nóra, aki maga is aktív tagja a csoportnak. – A legkülönbözőbb témák kerültek felszínre az este folyamán. Többen arra voltak kíváncsiak, mi történik, ha valaki előadás közben blokkol le, vagy ha a hallgatóságot nem érdekli, amit mondanak. Miközben kitárgyaltuk ezeket a kérdéseket, nyilvánvalóvá vált, mennyire különbözünk egymástól. Engem például idegesít, ha nem figyelnek oda a mondandómra, de többen is azt mondták, hogy őket nem izgatja, hogy meghallgatják-e az előadását, ledarálja, ami miatt kiállt az emberek elé és kész. Szerettem volna, ha hasznos praktikákkal térnek haza vállalkozótársaim, ezért konkrét eseteket is kitárgyaltunk. Volt egy hölgy, aki kénytelen a munkatársainak időről időre száraz, unalmas oktatást tartani. Ő például olyan tippekkel tért haza, mint hogy mondja azt legközelebb: „Az oktatás egy hétig fog tartani, de ha ma odatesszük magunkat, egy óra alatt ledarálhatjuk.”

Szívességek kölcsönbe

A Mompreneurs-csoport tagja úgy lehet valaki, ha segítségért segítséget ad épp annak, akinek szüksége van rá. Így marad és fejlődik a „mompos” hangulat a közösségben.

– A legtöbb tagot ha megkérdezik arról, mit jelent számára ez a csoport, elsők között említik a segítőkész közeget és az inspirációt – emeli ki a csapat erősségét Czupy Barbara.

– Mindannyian azért vagyunk itt, hogy támogató, segítő közegben beszélhessük ki a vállalkozói lét nehézségeit.

– Anyaként ugyanúgy helyt kell állnunk – veszi át a szót Sudárné Erzsébet, aki nem mellesleg négy gyermek édesanyja.

– Amikor valaki anyává válik, új élethelyzetet hoz számára a gyerekkel otthon töltött idő. Van, aki ekkor döbben rá, hogy otthon szeretne maradni, van, aki az addigi hobbiját szeretné pénzkereseti forrássá fejleszteni, van, aki mihamarabb visszatérne a munka világába. Sokan vagyunk itt és nagyon sokfélék, szerteágazó területekről. Olyan nincs, hogy valaki ne találkozna hasonló problémával, mint az övé. A közös gondolkodás már számos jövedelmező partnerséget szült.

– Konferansziéként a legkülönbözőbb helyeken kell megjelennem – veszi át a szót Nóra.

– Így feltettem a kérdést az országos csoportban, tudnának-e ajánlani olyan ruhakészítőt, akivel együtt tudnék dolgozni. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ebből ekkora szerelem lesz: Tolnay Adrienn épp olyan nőt keresett a ruhakölteményei bemutatására, mint én, és az alkotásai tökéletesen passzolnak az ízlésemhez, személyiségemhez. Adrienn is kapott azóta konkrét megrendeléseket, mindkettőnk számára kifizetődő ez az együttműködés.

Vibráló sokszínűség

Nagy Kriszta szövegíró is régi tagja a Mompreneurs-csoportnak. A csoporton belül is kapott már megbízásokat, vagy ajánlották őt a csoporttagok más cégeknek.

– 2005-ben egy győri PR-cégnél kezdtem dolgozni, ahol hamar kiderült, hogy imádok és tudok is írni. Így rövid időn belül a sajtóanyagok, közlemények, PR-kiadványok szövegezése lett az egyik feladatom. Aztán egyszer szembejött egy hirdetés, amelyben külsős copywritert kerestek egy helyi reklámcéghez. Jelentkeztem – mesél a kezdetekről Kriszta. – A bemutatkozás jól sikerült, megkezdtük az együttműködést. Egy kis szünet következett, két gyermek édesanyja lettem, de 2019-től újraindítottam a vállalkozásomat. Home office-ban dolgozom, ami számomra azért is tökéletes, mert mindig kéznél vagyok, ha a gyerekeknek szükségük van rám. A Mompreneurs-csoportban olyan támogató közösségre találtam, ahol ismerjük egymás problémáit, hiszen az édesanyaság közös bennünk. A saját bőrünkön tapasztaljuk a vállalkozói és az anyai lét minden nehézségét a mindennapokban, és senki sem húzza fel a szemöldökét, ha egy online megbeszélést megpróbál széttrollkodni egy óvodás. Itt senkinek nem kell attól tartania, hogy rossz témát vet fel. Egyikünk sem született vállalkozónak és akár az indulás előtt, akár menet közben is rengeteg kérdés merülhet fel, kezdve attól, hogy miképp derítheti ki valaki, hogy piacképes-e az ötlete az aktuális pályázati lehetőségeken keresztül a jogi kérdésekig.

A mompoktól biztosan segítő válaszokat kaphat bárki, aki csatlakozik a közösséghez. Emellett sok szakmai együttműködés is születik a csoporton belül, amelyekről beszámolókat olvasni mindig szívmelengető, hiszen sokszor az üzleti, illetve együttműködő partnerek megtalálása a legnehezebb. Ennek a sokszínűségnek köszönhető a csoport folyamatosan vibráló élete, ahol mindenki a saját szakterületén igyekszik segíteni a többi anyuka boldogulását az üzleti életben.