A csornai karitászosoktól kapott adományt a Margit Kórház

A csornai Margit Kórház Kalkuttai Szent Teréz anyáról elnevezett kápolnájában minden kedden szentmisét mutat be Varga Balázs, a Jézus Szíve templom plébánosa. Legutóbb az egyházközség karitászcsoportjának önkéntesei is elkísérték Balázs atyát, hogy adományokat adjanak át az ápolási osztály betegeinek és az ott dolgozóknak. A karitászosok szabadidejükben segítenek másokon az egyházközség keretein belül. A csoport rendszeresen gyűjt támogatást, elsősorban tartós élelmiszereket a rászorulóknak. A járványhelyzetben szükséges eszközöket is adnak, most például több mint ezer maszkot is juttattak a csornai kórháznak.