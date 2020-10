Egyeztetett a rendőrség és a győri kerékpáros klub, hogy csökkenjenek a lopások

A Magyar Kerékpárosklub Győri Területi Szervezetének kezdeményezésére ült egy asztalhoz a kerékpárosok képviseletében Tömböly Tamás a szervezet vezetője és a városi rendőrkapitányság kerékpárlopásokkal foglalkozó nyomozásvezetője, hogy arról egyeztessenek, hogyan tudnának egymás támogatásával, közösen fellépni az egyre szaporodó kerékpárlopások ellen.

Az elmúlt időszakban megszaporodtak a kerékpárlopások a megyében, ezzel együtt a rendőrség több sikeres elfogásról számolt be. Volt olyan nap (szeptember 22.), amikor négy tolvaj kezén is kattant a bilincs, de nemrég került rendőrkézre egy szlovák csapat is, akiknek győri orgazdáját – és ezzel együtt közel száz kerékpárt – is elfogták a nyomozók.

A rendőrség is megerősítette, hogy a koronavírus-járvány kezdete óta megemelkedett a kerékpárlopások száma. Egyrészről megnőtt a kerékpárok iránti kereslet, a kerékpárboltokból szinte teljesen elfogytak, de a használt járművekre is fokozódott az érdeklődés. Azok pedig, akik korábban sem tisztességes bevételből tartották el magukat, még inkább ráálltak a kerékpár lopásokra.

Tömböly Tamás elmondta, hogy több javaslattal készültek a találkozóra, és kezdeményezésüket nagyon pozitívan fogadta a rendőrség.

Megállapodás született

Megállapodás született arról, hogy kölcsönösen segíteni fogják egymást. Összeállítanak egy tájékoztató anyagot, amelyben bemutatják, hogy mit érdemes megtenniük a kerékpárosoknak a lopások megelőzésének érdekében, de azt is megtudhatják belőle a tulajdonosok, hogy mivel tudják a rendőrség munkáját segíteni, ha már megtörtént a baj.

Arról is megegyeztek, hogy a kerékpáros klub megkapja a rendőrségtől a lefoglalt kerékpárok fotóit, hogy segíteni tudjanak tulajdonosaik megtalálásában, és arról is, hogy mostantól közvetlenül bejelenthetik az eltűnt kétkerekűeket, hogy a rendőrség minél gyorsabban értesülhessen a lopásról, de emellett nagyon fontos megtenni a feljelentést is a károsultnak – hangsúlyozta Tömböly Tamás.

Az egyeztetésen is elhangzott, hogy a megelőzés a legfontosabb – mesélte Tömböly Tamás.

Arra hívják fel a figyelmet, hogy saját ingatlanon belül, garázsban, tárolóban is zárni kell a kerékpárokat. Ennek két oka is van: egyrészt késlelteti a lopást. Egyrészt, a tolvajnak időbe kerül, hogy feltörje a zárat, másrészt büntethetőségben más kategóriába esik, ha valaki, lezárt kerékpárt lop el. Az már bűncselekménynek számít, ha nem volt lezárva és a kerékpár és az értéke nem éri el az ötvenezer forintot, akkor szabálysértésnek minősül.

A rendőrség részéről nagyon jó kezdeményezés a kerékpárok jelölése, amelyek a tapasztalatok szerint visszatartó erejűek. A Győri Kerékpárosklub a jövőben a rendezvényeiken biztosítana lehetőséget a jelölésekre.

Az sem mindegy, milyen a zár

Sok helyen hallható, olvasható a 10 százalékos szabály. A kerékpár értékének legalább 10 százalékát érdemes a megfelelő lakatra költeni. Kerékpártárolók esetében is nagyon fontos lenne, hogy megfelelő – biztonsági – zárral védjék azokat. A tollas kulccsal nyitható tárolók, szinte semmilyen akadályt nem jelentek a tolvajoknak.

Segíthetjük a rendőrök munkáját

A rendőrség azt tanácsolja, hogy legalább évente készítsünk egy friss fotót a kerékpárról, de mivel már szinte mindenki zsebében ott van a fényképezésre is alkalmas mobiltelefon, akkor is érdemes egy képet lőni a bringáról, ha azt lezárjuk valahová. Ez nagyon megkönnyíti a rendőrség munkáját – mondta el Tömböly Tamás.

Fontos megtenni a feljelentést

“Fontosak az emberek. Nélkülük a rendőrök nem értesülnek sem az egyszeri, sem a sorozatos lopásokról. Ezért fontos minden egyes lopást bejelenteni” – hangsúlyozta Tömböly Tamás.

Ha megnövekszik a lopások száma, a rendőrök megvizsgálják azokat a személyeket akik már szerepelnek az adatbázisukban. Ha pedig megtalálják valakinél, vissza tudják adni a tulajdonosának. Fokozottan figyelik az érintett környéket, több járőrt irányítanak a területre.

A kerékpárosklub azon dolgozik, hogy jobb és biztonságosabb legyen a kerékpárosok szempontjából is a város. Várják is a jelzéseket, amit továbbítani tudnak az illetékeseknek.