Egyetemi tanszékek várományosa Győr

Dr. Dézsi Csaba Andrást június 24-én Áder János köztársasági elnök kinevezte egyetemi tanárnak. A megyei kórház kardiológiai osztályának professzora eddig is sok titulussal bírt, de mostani kinevezése egyetemi tanárrá egyben remény is lehet arra, hogy hamarosan elkezdődik Győrben az orvosképzés.

Bár a hivatalos bejelentés még nem történt meg, de sokak reménye szerint a pécsi egyetem általános orvosi karának két kihelyezett tanszéke fog Győrben indulni. Az egyik prof. dr. Oláh Attila vezetésével a sebészeti, a másik prof. dr. Dézsi Csaba András irányításával a kardiológiai tanszék lesz. A kari tanács már elfogadta a döntést, aláírásra várnak a dokumentumok.

Mindenki támogatta

– Összefügg-e magántanári kinevezésével az, hogy kihelyezett kardiológiai tanszék lesz Győrben?

– Gyakorlatilag nem függ össze, én ezt a címet a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karán pályáztam, ahol docensként dolgoztam eddig. A pályázattal elnyertem az egyetemi tanári címet, ami alkalmassá tesz arra, hogy egyetemi tanszéket vezessek. Néhány éve azt terveztük, hogy több évfolyammal indítunk orvosképzést Győrben, ami akkor az objektív feltételek hiányában nem sikerült. Tovább dolgoztunk és most jutottunk el odáig, hogy a sebészeti és kardiológiai osztályok személyi összetételét és tudományos tevékenységét minden szinten elismerték, és így bekapcsolódhatunk kihelyezett tanszékként a pécsi orvostudományi egyetem munkájába. Feltétlenül fontos megjegyeznem, hogy a győri kórház főigazgatója, dr. Tamás László János is rendkívül komoly munkát végzett annak érdekében, hogy közös célunkat elérhessük.

– Mi lesz a 3004-es számú szoba betegeivel, akik önre várnak a kardiológiai osztály folyosóján?

– Semmi változás nem lesz abban a tekintetben, hogy most is sokat kell várni és a jövőben is sokat kell majd várni, ha hozzám ragaszkodnak a betegek. A viccet félretéve: az egyetemi tanári cím elnyeréséhez tudományos munka kell konkrét mérőszámokkal, amiket a publikációk adnak és az oktatói tevékenység. Szakmailag a kardiológia két hazai és európai szinten kiemelkedő egyénisége is maximális elismeréssel támogatta a pályázatomat, az egyik prof. dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a másik prof. dr. Tóth Kálmán tanszékvezető egyetemi professzor, a pécsi egyetem tudományos és fejlesztési rektorhelyettese. Mindketten a Magyar Kardiológusok Társaságának korábbi elnökei is voltak.

Szívcentrum a városnak

– Merkely professzor nevét a Kisalföld olvasói is ismerhetik, hiszen ő már a győri Szívcentrum létrehozásában is ön mellett állt. Szép ívet futott be ez a szakmai barátság.

– Mindketten dinamikus, alkotó emberek vagyunk, ha én azt mondhatom magamról, hogy úgy szárnyalok, mint egy repülőgép, rá azt kell mondanom, hogy az ő munkabírása és szakmai teljesítménye pedig egy szuperszonikus repülőgéphez hasonlítható. Sok ember számára ő példakép, nekem a barátom is. Kölcsönösen tiszteljük egymásban, hogy vannak céljaink, amiket elérünk, és ezeket a munka oldaláról közelítjük meg.

– Erre mondják, hogy a sikeres emberek tudatosan választanak barátot maguknak. Ön sikeres embernek tartja magát?

– Van, amiben sikeres vagyok, van, amiben nem. Az említett Szív­centrum, amiben a Kisalföld is főtámogatóm volt, abszolút siker. Részt vett benne az egész megye, sikerült megszólítani a vállalkozókat és létrehoztunk egy olyan „intézményt”, ami a halálozást jelentősen csökkentette. Győrben 2005 nyarán végeztem az első szívkatéterezést, 2006-ban megnyitottuk a nagylabort. Emberi életekben mérhető ez a siker, a 21.500. esetnél tartunk. Az első két évben folyamatosan ügyeltem, mert én voltam az egyetlen, aki akut infarktus szív­ellátást tudott végezni az osztályon. Az első években hárman katétereztünk, ma ott tartunk, hogy öten végezzük ezeket a beavatkozásokat, a hatodik kolléga betanul. A Szívcentrum létrehozása hatalmas eredmény, de a kezdeti állapotból sikerült úgy továbbfejleszteni, hogy teljes biztonsággal a kollégákra bízhatom a beavatkozásokat. A gyógyítás mellett az oktatást is nagyon fontosnak tartom, a tudás átadását a jelenkornak. Az osztályon nagyon jó a korosztály összetétele, vannak tapasztalt „öregek” és lelkes fiatalok.

Így lettem kardiológus

– Visszatérve a repülő üzemmódra, amivel illette magát, hogyan fér el időben ennyi teendő egy napjában?

– Szerintem azért tűnik soknak mindaz, amit csinálok, mert sokaknak kevésbé látványos, bár lehet, hogy legalább annyira fontos a munkájuk, mint amit én csinálok. A hobbik tekintetében a papagájok és az egészségnevelő munka szintén jobban szem előtt van, mintha például horgásznék. Gyerekkoromban ötkor keltem, hatkor már edzésen voltam, utána jött az iskola, délután a technikai edzés, hatkor a küzdelmi edzés, nyolckor hazamentem és tanultam. Éveken keresztül ezt csináltam a gimnáziumban, emellett nyaranta dolgoztam. Voltam diákmunkás a kekszgyárban, a lemezárugyárban, műtőssegéd a kórházban, de a temetőben sírásóként is dolgoztam. Megszoktam a tevékeny életet, azt, hogy mindent a munka oldaláról közelítek meg. Ezt a dzsúdónak és a családomnak köszönhetem. Nagyon szigorúan fogtak a szüleim, de boldog gyerekkorom volt. Anyám mikrobiológus volt, ő vitte a tudományos vonalat, apám háziorvosként a gyógyítást. Apám volt a példa, sokáig háziorvos szerettem volna lenni. Debreceni másodéves egyetemistaként álltam a villamosmegállóban és azon merengtem, mit csinálnék, ha valaki rosszul lenne mellettem. Az első gondolatom az volt, hogy orvosért kiabálnék, de továbbgondolva arra jutottam, hogy a szívet mozgásban kell tartani, mert ha az megáll, már nincs mit tenni. Így lettem kardiológus…

– Eltelt 36 év és az élet nagy körforgásában visszatérünk egy magasabb szinten újra az egyetemi oktatáshoz. Meglepődnék, ha nem lenne már meg a stratégiája az újabb nagy feladathoz.

– 21 ezer műtétben vettem részt, van mögöttem tapasztalat, amit át tudok adni. Szeretem bedobni a fiatalokat a mély vízbe. Egy példa: dr. Oross Gábor kollégánk a világon a legtöbb pacemakert rakta be a korosztályában, mert abban az életkorban, amikor ő ezt elkezdte, nem szokták megengedni. Természetes, hogy ott vagyunk a fiatalok mellett, akik folyamatosan referálnak, átbeszéljük a feladatokat, közösen találjuk ki a stratégiát, de a megoldáshoz önállóan kell eljutniuk. Ha nem megy, akkor odamegyek és megcsinálom. Sok publikációm megjelent amerikai szakfolyóiratokban is, meggyőződésem, hogy a magyar orvoslás nincs lemaradva a nemzetközi mezőnyben. Abban hiszek, ha nem próbálod meg a lehetetlent, a lehetségest sem fogod elérni! Ha valamit szeretnék elérni, akkor megnézem, hogyan vezet oda az út, elindulok és végigmegyek rajta.