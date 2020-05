Egyetemi szolgáltatás lehet az online önkéntes program

Több tucat iskolást korrepetálnak, külföldi hallgatótársaikat segítik, közösséget építenek és egymástól is tanulnak a Széchenyi István Egyetem online önkéntes programjának tagjai. Az egyetemi tudásbázison alapuló projektet nem csak a karantén idejére tervezték: hosszú távon mentálhigiénés, tanulássegítő és generációmenedzsment-szolgáltatássá fejlődhet.

„Az én kis tanítványom…” – kezdett bele tapasztalatairól szóló beszámolójába Faluvégi Edina, a Széchenyi István Egyetem egyik önkéntes feladatokat vállaló hallgatója, aki ezzel a megfogalmazással azonnal meghatotta az online segítségnyújtó program szervezőit és a csapatot, akik minden héten összegyűlnek a képernyők előtt, hogy együtt beszéljék meg tapasztalataikat. „Ezekben a szavakban minden benne volt, látszik, az önkéntesség a te ügyed lett, olyan jó ezt hallani” – erősítette meg őt Csillag Attila, a program egyik fő szervezője, az Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszékének oktatója.

„Többek között azt szeretem ebben a projektben, hogy a résztvevők lelkesek, szívvel-lélekkel odafordulnak a segítséget kérőkhöz, illetve nyitottan együttműködnek az egyetemen szerveződött csapattal. Az önkéntesekkel egyedülálló műhelymunkát is megvalósítunk: a kooperatív tanulás izgalmas módszereit is használjuk. A résztvevők nincsenek magukra hagyva, felkészítjük őket, illetve rendszeresen megbeszéljük a jó és rossz élményeiket, együtt megoldásokat keresünk a felmerült kihívások orvoslására, és közben észrevétlenül sajátítunk el egymástól technikákat, módszereket, amelyekkel felvértezve könnyebb elindítani az új hetet. Hasznos dokumentumokat, applikációkat is megosztunk egymással” – ecsetelte a program különlegességét, közösségformáló erejét Csillag Attila, aki dr. Kóbor Krisztinával fogja össze, illetve szakmailag is támogatja az egyetem online önkéntes csapatát.

„Olyan aranyos vagy, köszönöm, hogy mindig megdicsérsz” – saját bevallása szerint ezért szeret egy kilencéves kisdiák az önkéntes Borda Fannival tanulni. Dr. Kóbor Krisztina adjunktus is úgy látja, ebben kell keresni a program sikerének másik kulcsát. „A gyerekek élvezik, hogy személyre szabott segítségük van, olyasvalaki, aki csak velük foglalkozik, és közben a korszerű technikáról sem kell lemondani” – emelte ki a szakember.

A projekt még csak öt hete bontogatja szárnyait, de már most eredményeket tud felmutatni, és a további tervek sem hiányoznak. „Jelenleg két tucat iskoláskorú gyermeket korrepetálunk, a Széchenyi István Egyetem kollégiumában rekedt külföldi hallgatóknak pedig mentálhigiénés segítséget nyújtunk. Ahogy terjed a szolgáltatásunk híre, folyamatosan jönnek hozzánk a kérések, jelenleg hat újabb kérvény érkezett szülőktől a rendszerünkbe. A gyermekek korrepetálásához kapcsolódó igényeket a Győri Család- és Gyermekjóléti Központ Köznevelési Csoportjának családgondozója, Márkusné Németh Anikó kezeli és koordinálja” – tájékoztatott Csillag Attila, aki elmondta, hogy egyre több önkéntes jelentkezik a programba. Vannak, akiknek a tantárgyteljesítésbe is beleszámítják önzetlen munkáját, ami beadandó dolgozatot válthat ki vagy kreditet érhet.

Megtudtuk tőle, hogy a programot nem csak a karantén idejére tervezték, szeretnék, ha a most kibontakozó lehetőségekből hosszú távon széles körben elérhető szolgáltatás válna. A jelenleg fő profilnak tekinthető korrepetálás, tanulástámogatás és a külföldi hallgatók mentorálása kiegészülne például a generációmenedzsmenttel. „Sokan – főleg az idősebb korosztályban – a járvány időszakán kívül is magányosak. Számukra heti egy-két telefonos vagy online beszélgetés megtartó erő lehet. Az ilyen kapcsolatok pedig oda-vissza hatnak: a fiatalok is épülhetnek belőle. Szeretnénk programunkat ebbe az irányba is kormányozni” – fejtette ki Csillag Attila.

Mindenkire szükség van

A szervezőkhöz beérkező kérelmek alapján önkéntesek iránt egyre nagyobb a kereslet, illetve vannak olyan feladatok, amiket a programban jelenleg részt vevő segítők nem tudnak vállalni. Az online önkéntes csapatnak és a segítségre szorulóknak ezért nagy szükségük lenne általános iskolai színű német korrepetálást nyújtó hallgatókra; külföldi hallgatókkal angolul beszélgetni tudókra; internetes tanulási felületek kezelésében, prezentációkészítés rejtelmeiben jártas egyetemistákra; középiskolai szintű matematikát, fizikát, műszaki rajzot, műszaki ismereteket korrepetálni tudó hallgatókra; valamint sajátos nevelési igényű diákok korrepetálását vállaló, elsősorban gyógypedagógus vagy tanító szakos hallgatókra.

Akiknek lehetősége van bármilyen tárgyból korrepetálni a fenti célcsoportokat, a [email protected] vagy a [email protected] címen jelentkezhetnek. A projekt vezetői vállalják a feladatokra való online felkészítést, és hetente követik, segítik is azok végrehajtását.