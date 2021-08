Egyensúlyt teremt a női szemlélet a mérnöki pályán

A győri Széchenyi István Egyetem Kommunikációs és Alumni Irodája által kiírt MérNŐK Mesék pályázat lehetőséget adott az itt végzetteknek szakmai életútjuk, valamint a mérnöki pálya kihívásaira adott hölgyválaszaik bemutatására. Juracsek Ivett a pályázat különdíját érdemelte ki. Ismerjék meg történetét!

Juracsek Ivett 2019-ben végzett a győri Széchenyi István Egyetemen logisztikai mérnök szakon, csomagolási szakirányon. Tudatosan készült a mérnöki pályára, az egyetemi csomaglabor pedig a tényleges irányt is megmutatta számára. A laboratóriumban megtapasztalt gyakorlati oktatás olyan hatással volt szakmai érdeklődésére, hogy a megszerzett magas szintű tudást azóta már folyamatfejlesztő mérnökként hasznosítja egy egészségügyi segédeszközöket gyártó cég, a Coloplast csomagolói és logisztikai központjában.

Már az általános iskolában is a reáltárgyak érdekelték. Tudásszomját a középiskolában matematikafakultáción csillapította, így érettségi után nem is volt kérdés számára, hogy mérnök szeretne lenni. „Úgy éreztem, hogy bármilyen irányba indulok el a mérnöki képzésen belül, nem lőhetek mellé a Széchenyi István Egyetemen. Végül a logisztika nyert, aztán a csomagolásfejlesztő szakirány kiválasztásával már körvonalazódott a szakmai jövőképem” – fogalmazott Juracsek Ivett. Kifejtette, hogy ebben jelentős szerepe volt az egyetem csomaglaborjának, ahol valódi tudást kapott, hiszen gyakorlati szempontból is megismerhette leendő szakmáját.

„Az egyetem utolsó félévében a Coloplast Hungary Kft.-nél dolgoztam gyakornokként a termeléshez tartozó folyamatfejlesztő csapatban, a szakdolgozatomat is itt írtam. Az egyetem végeztével pedig maradtam a cégnél főállásban, ahol folyamatfejlesztő (lean) mérnök vagyok” – mondta el jelenlegi munkájáról a szakember. Hozzátette, hogy a diploma megszerzése óta több folyamatfejlesztési képzésen is részt vett. „Naponta foglalkozom kisebb projektekkel, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a munka a termelésben, de folyamatosan viszek komplexebb és több időt igénylő fejlesztéseket is. Jelenleg egy új gépes környezet kialakítása és a hozzá tartozó munkafolyamat kidolgozása az egyik legnagyobb projekt, amiben részt veszek. Az eddigi összes rám bízott munkát nagyon izgalmas feladatnak tartottam! Mindből sokat lehetett tanulni és fejlődni.”

Kérdésünkre, hogy mi volt a legpozitívabb, illetve a legnegatívabb impulzus, ami képzése vagy munkája során érte, elmondta: „Szerencsésnek érzem magam, mert kizárólag inspiráló élmények és vélemények találtak meg mind az egyetemi évek alatt, mind a jelenlegi munkahelyemen.” Kiemelte, hogy rendkívül befogadó a cég, ahol dolgozik, pályakezdő mérnöknőként számos lehetőséget kapott. A férfi mérnök munkatársak pedig örülnek a női szemléletnek, ami egyensúlyt teremt a projektekben. Juracsek Ivett, a MérNŐK Mesék pályázat idei különdíjasa végezetül hangsúlyozta: „Én imádom a munkámat! Minden mérnöki karon gondolkozó diáknak ajánlom ezt a pályát!”