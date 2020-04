Egyelőre nem lesz lomtalanítás több Sopron környéki településen

A járványhelyzetre való tekintettel egyelőre elmarad az éves lomtalanítás. A felesleges lomok begyűjtését valószínűleg az év második felében szervezik meg az önkormányzatok.

– A lomtalanítás nagy fegyelmezettséget követel, ami a hulladéklerakás kapcsán általában nem jellemző a lakosságra. Mindent el kell szállítunk a közterületről, amit kipakolnak, azt is, amit lomtalanítás címén nem lehetne kitenni. A fényes felületeken hetvenkét óráig megmaradhat a vírus, óvatosnak kell lennünk – közölte Éder Andrea, az STKH Hulladékgazdálkodási Kft. sajtószóvivője.

– A lomtalanítás lebonyolításával az önkormányzatok bíznak meg minket, velük folyamatosan kapcsolatban állunk. A jelenlegi helyzetben arra összpontosítunk, hogy a kommunális hulladék elszállítása a megváltozott körülmények között is zavartalanul működjön. Igaz, hogy sokan most otthon vannak, most érnének rá selejtezni, de nem tehetjük meg, hogy a dolgozóinkat olyan munkára fogjuk be, ami nem létfontosságú. A vírushelyzet lecsengése után, valószínűleg az év második felében számíthatunk a lomtalanítás megszervezésére – tájékoztatott Éder Andrea.