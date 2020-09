Egyedülálló osztrák jogi képzés indul a Széchenyi István Egyetemen

Magyarországon kizárólag a Széchenyi István Egyetemen elérhető osztrák gazdasági jogi képzést indít az intézmény Német Jogi Centruma. A főként gyakorlati órákat Európa egyik legnevesebb és legmodernebb gazdaságtudományi egyetemén oktató szakemberek tartják majd. Jelentkezni szeptember 30-ig lehet.

Egyedülálló osztrák gazdasági jogi képzést indít a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működő Német Jogi Centrum a Bécsi Gazdaságtudományi Egyetem Közép- és Kelet-Európai Gazdasági Jogi Kutatóintézetével együttműködésben.

A Magyarországon kizárólag Győrben elérhető képzésen a Bécsi Gazdaságtudományi Egyetem oktatói tanítanak majd. „A bécsi intézmény Európa egyik legnevesebb és legmodernebb gazdaságtudományi egyetemének számít. Az ott végzett kutatás és oktatás magas színvonalát a leghíresebb nemzetközi tanúsítványok – EQUIS, AACSB és AMBA – igazolják. Ezért igazán nagy siker, hogy együttműködhetünk. Érdekesség az is, hogy Közép- és Kelet-Európa más országaiban a hasonló képzések mind fővárosi egyetemeken valósultak meg, hazánkban azonban a Széchenyi István Egyetemre esett a bécsi kollégák választása. Mindez jól mutatja a győri jogászképzés színvonalát, az intézmény sikeres partnerkapcsolatait, illetve az immár ötéves Német Jogi Centrum hírnevét” – mondta a részletekről dr. Deli Gergely professzor, akitől megtudtuk, hogy a két féléves képzést sikerrel teljesítők a két egyetem által kiállított német nyelvű bizonyítvánnyal fejezhetik be tanulmányaikat.

A főként gyakorlati tudást biztosító képzésen a résztvevőknek lehetősége nyílik a nemzetközi kapcsolatteremtésre is. „Ez tovább növelheti az osztrák–magyar együttműködések számát, melyek már most is kiemelkedőnek mondhatók a régióban” – húzta alá dr. Deli Gergely.

Részletek a képzésről

A német nyelvű képzés tanóráira tömbösítve, péntek délutánonként kerül sor félévenként négy alkalommal, így ezek munka, illetve családi elfoglaltságok mellett is teljesíthetők. A részvételi díj a Széchenyi István Egyetem hallgatói számára ingyenes, a többi jelentkezőnek pedig csak jelképes összeg, félévenként 20 ezer forint. A jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30. Információ és jelentkezés a [email protected] e-mail-címen.