Egyedül takarította ki a kollégium melletti elhanyagolt területet a soproni diáklány

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, testvérünk és rokonunk, FISTER JÓZSEFNÉ szül. Kocsis Irén életének 74. évében, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Szerettünk hamvait 2020. október 22-én, csütörtökön a 14 órakor kezdődő templomi szertartás keretén belül helyezzük örök nyugalomra a soproni Domonkos Templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZMIK LAJOS szerető édesapa életének 35. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 22-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szeretett hozzátartozónkat a Győrújbaráti Önkormányzat saját halottjának tekinti.

„Nincs holnap, ennyi volt az élet. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÁBRAHÁM FERENC 67 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 22-én, csütörtökön 11 órakor lesz a gönyűi temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DITTRICH GÉZA rendőr ftörm. életének 56. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 21-én, szerdán 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk BÖRZSEI JÓZSEF halálának 2. évfordulóján Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban is megfogja a kezed. És hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor tudod, ha már nincs veled. Fájni kell a szívnek, ha igazán szeret, mert fájdalom nélkül szeretni nem lehet. Az igazit megismerni egy perc is elég, de őt elfeledni egy élet is kevés. Örökké szerető feleséged, lányod, fiaid, menyed és unokáid

Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH ISTVÁN volt fertőrákosi lakos halálának 30. évfordulóján. ,,Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. (Juhász Gyula) Szerető családod

„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk és rokonunk, PRIKLER JÓZSEF a Győri Keksz- és Ostyagyár nyugdíjasa „Füttyös életének 78. évében váratlanul elhunyt. Búcsúztatása szűk családi körben lesz a győr-szabadhegyi Szabadi úti köztemetőben. Gyászoló szerettei

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÉSZÁROS GYÖRGY építésvezető életének 81. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 22-én 15 órakor lesz a győr-újvárosi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló felesége, fia és családja

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, MAUX LÁSZLÓ életének 65. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. október 22-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Szerettem volna még élni veletek, de az Úr magához hívta lelkemet. Tiszta szívemből azt kérem tőletek, szeressétek egymást, mint én titeket. Mindig ott leszek köztetek, féltve vigyázom léptetek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, nagymamánk, testvérünk, sógornőnk, rokonunk és ismerősünk, DOBROVICSNÉ NAGY GIZELLA életének 72. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 22-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győrszentiváni új temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Szíved pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, testvérem, vejem, sógorom, nagybátyám és rokonunk, PRÉMUS JENŐ a MOTIM-gyár nyugdíjasa életének 67. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 22-én, csütörtökön 15 órakor lesz a mosoni temetőben. Előtte, 14.30 órakor szentmise a temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Uram, engedd be őt szent szívedbe, fogadd be kegyelmedbe! Ami jót tett életében, érdeme legyen fönt az égben. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szeretett Feleségem, Édesanyánk, Nagymamánk, Anyósunk, Testvérem és Rokonunk, NÉMETH JENŐNÉ szül. Bognár Mária folyó év október 14. napján, életének 78. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunktól folyó év október 21. napján 16 órakor veszünk búcsút a győrzámolyi temető ravatalozójában. Az engesztelő szentmiseáldozatot a temetés napján, 15.15 órakor mutatjuk be a győrzámolyi római katolikus templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Drága emléke szívünkben él! Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IFJ. DÖMÖTÖR FERENC életének 53. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. október 22-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS KÁROLY 79 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása a soproni Szent Mihály-temetőben szűk családi körben megtörtént. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZEREDI IMRE életének 73. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 22-én 16.30 órakor lesz a győri Szent Kamillus-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól egy szál virággal búcsúzzanak. A koszorúra, virágra szánt összeget a templom kőoltárának felújítására adományozzák. Gyászoló szerettei