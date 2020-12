Ebédadománnyal támogatja a GYSEV a Soproni Rendőrkapitányság munkatársait

Ebédadománnyal támogatja a GYSEV Zrt. a soproni rendőrök munkáját. A vasúttársaság üzemi konyhájából öt napon keresztül naponta húsz adag ebédet juttatnak el a városi kapitányságra.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A GYSEV Zrt. novemberben döntött arról, hogy a Soproni Rendőrkapitányság személyi állományából 20 fő részére egyheti ebéd étkeztetést ajánl fel. A december 14-vel kezdődő héten 5 munkanapon keresztül juttatják el a csomagolt ételadományt a városi kapitányságra.

„A koronavírus-járványhelyzet sokak munkáját megnehezíti és rengeteg többlet feladatot ad a hatóságoknak is. Az adománnyal a Soproni Rendőrkapitányság kollégáinak szeretnénk kifejezni elismerésünket a példamutató helytállásért, melyet a járványhelyzet alatt tanúsítanak. A rendőrség és a vasúttársaságunk együttműködése a korábbi években is példamutató volt, ez megkönnyítette a közös munkát a koronavírus-járvány okozta, megváltozott viszonyok között is” – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.