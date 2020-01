E10-es jelzés – idősebb autónál érdemes utánanézni, beletölthetjük-e ezt a benzint

Január elsejétől a kisebb környezetterheléssel járó, nagyobb bioetanol-arányú, E10-es jelzésű 95-ös benzint tankolhatunk a kutakon. A legtöbb járműnél ez nem jelent gondot, egyes régebbi típusoknál azonban érdemes utánanézni, beletölthetjük-e ezt az üzemanyagot az autóba.

A 95-ös oktánszámú benzin bioetanol-részaránya az uniós szabályozást követve 5-ről legalább 6,1 százalék lett az új évtől. A töltőállomásokon kicserélték a matricákat, a 95-ös benzint E10-es matrica jelzi az eddigi E5-ös helyett.

A rétalapi Kövi Pál nemrégiben vonta ki a forgalomból négyütemű Trabantját, így most már nem kell figyelnie a töltőállomásokon. Az általa használt autóba tankolhat E10-est, mert kompatibilis. „Az elmúlt évtizedekben sok használt külföldi autót hoztak be Magyarországra, így az idősebb járgányok esetében még biztosan szükség lesz a régi benzinre is. Azt hiányoltam, hogy a híradások keveset beszéltek arról a tisztánlátás végett, hogy melyek ezek a járműtípusok” – mondta.

A változás oka, hogy az unió fokozatosan csökkentené a kőolajból előállított üzemanyagok felhasználását, s előtérbe helyezné a megújulókat, így a bioetanolt. Ezt keményítő- vagy cukortartalmú növényekből, például kukoricából vagy cukorrépából, máshol cukornádból, sőt, búzából gyártják, ami előnyösebb, mert a légkörben található szén-dioxidot köti meg, így elvileg nem jelent többletterhelést.

Több európai uniós országban is átálltak már a magasabb bioetanol-tartalomra és a tapasztalatok szerint mindez nem okozott műszaki problémát – esetleg a régi típusú gépkocsiknál szükség lehet a járműre vonatkozó előírások ellenőrzésére – mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Hozzátette, az E10-es benzin használatával a járművek fogyasztásában lényeges változást nem lehet majd érezni.

Az európai autógyártók szövetsége készített egy listát azokról az autótípusokról, amelyeknél gondot okozhat az új benzin. Ezen a honlapon többet megtudhatunk a kompatibilis típusokról: http://utazik.hu/e10-kompatibilitas/.

Jó hír, hogy a leggyakoribb típusok, tehát az első esztergomi Suzuki Swift, vagy a szentgotthárdi Opel Astrák nem veszélyeztetettek.

Ha mégis E10-es üzemanyagot tankoltunk egy azzal nem kompatibilis autóba, a szövetség azt ajánlja: eresszük le az üzemanyagot és töltsük újra a tartályt más, engedélyezett minőségű benzinnel.