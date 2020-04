E-sport-bajnokság: kiélezett mérkőzések várhatók

Hétvégén elstartolt a SZESE e-sport-szakosztály #StayAtHome Championship League of Legends és FIFA20 alapszakaszának első két-két fordulója. Cikkünkből kiderül, miért érdemes követni a mérkőzéseket nézőként is.

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) egy éve megalakult e-sport-szakosztálya a tavalyi kupaverseny után idén ingyenes, online League of Legends és FIFA 20 bajnokságokat szervezett a hallgatóknak. A #StayAtHome Championship elnevezésű versenysorozat első két-két mérkőzésének élő közvetítését a twitch.tv/szeseesport csatornán a múlt hétvégén láthatták az érdeklődők. A fordulók abszolút győztesei a KmK, a That’s Illegal, illetve a thank u next csapatai lettek, akik magabiztosan nyerték meg mind a két mérkőzésüket.

„Nagyon örülünk, hogy el tudtuk indítani a bajnokságot, és annak is, hogy a jó hangulatú mérkőzéseket szép számmal követték folyamatosan. Szeretnénk, ha kezdeményezésünk hozzájárulhatna ahhoz, hogy a versenyzők és a nézők átélhessék az egyetemi közösséghez tartozás élményét a távoktatás idején is” – mondta el érdeklődésünkre a bajnokság egyik szervezője, Szlotta Bence, aki kiemelte azt is, hogy sorozatot már csak a LOL kommentátorai miatt is érdemes követni. Gyurik Mike és Lantos Bálint ugyanis képben vannak a legújabb frissítésekkel, jól ismerik a játékot, így olyan tippeket, trükköket adnak a nézőknek, amelyek az aktív játékosok eredményesebb szereplését is segíthetik. Emellett a LOL korábbi és jelenlegi évadának összehasonlításával színesítik a közvetítést.

Vasárnap újabb két-két mérkőzés vár a csapatokra. Szlotta Bence a párosításokat nézve elmondta, hogy kiélezett meccsekre számíthatnak a twitch.tv/szeseesport nézői, ugyanis most olyanok is összecsapnak, akik két győzelemmel zárták az első fordulót, egymással azonban még nem találkoztak.

„A szakosztály vezetője a bajnokság közben és után is keresi azokat a lelkes csapattagokat, illetve várja azok jelentkezését, akik szeretnének jobban belekóstolni a magyar e-sport világába, kamatoztatnák tudásukat vagy versenyeken is kipróbálnák magukat” – tette hozzá zárásként a szervező.