Dugulások Győrben felhőszakadáskor – A megoldásokat keresik, nem a kifogásokat

Az utóbbi időben kétszer is elöntötte a víz a megyeszékhely egyes részeit az özönvízszerű esőben.

A megoldást keresve dr. Dézsi Csaba András polgármester hétfőn és kedden megbeszélést hívott össze a városházára. Egy asztalhoz ült a Pannon-Víz zrt., a Győr-Szol zrt. és a Győri Útkezelő Szervezet vezetője, emellett a polgármester tárgyalt a Magyar Közút regionális igazgatójával is.

– Hasznos volt a megbeszélés. Úgy gondolom, hogy a problémák gyors feltárása után konkrét megoldásokat kell találni. Nyilván a szakembereknek felül kellett emelkedniük azon a nézetükön, hogy a csatornahálózat nem képes egy hirtelen leesett esővízmennyiséget elvezetni – mondta a polgármester.

– Amíg a csatornák nincsenek megfelelő állapotban, nincsenek rendesen karbantartva és a csatornafedők el vannak tömődve, addig nem érdemes erről vitatkozni. Először rendet kell tenni és emellett el kell kezdeni felmérni azt, hogy milyen tartalékok vannak a rendszerben – tette hozzá.

Dr. Dézsi Csaba András hozzátette: először is rendbe kell tenni a meglévő csatornarendszer minőségi állapotát. Közben fel kell mérni a kapacitásokat, valamint el kell gondolkodni annak bővítésén, illetve azon, hogy milyen építési szabályokat kell bevezetni, amelyek a biztonságos vízelvezetést szolgálják. Ez nem egyszerű, mert ha egy csatorna túlméretezett, akkor csapadék híján bűz lesz a környéken, ha alulméretezett, vagy túl van építve a terület, akkor túlterhelt lesz.

Padkába épített xxtra vízelvezetés

Mint a polgármester elmondta, számos probléma merült fel a megbeszélésen, de megoldások is születtek. Például Radnóti Ákos alpolgármester, aki jártas a városüzemeltetési kérdésekben, javasolta, hogy a lefolyók tisztításán túl azokon a helyeken, ahol most kapacitás hiányában nem folyt el a víz, olyan lefolyórácsokat alkalmazzanak, amelyek mellett vannak még a padkába beépített, extra vízelfolyási lehetőségek. Ez a megoldás Európa számos nagyvárosában fellelhető. A módszerrel jelentősebb víztömeg képes lefolyni, illetve a falevelek, kisebb ágak be tudnak jutni a rendszerbe, amit a vihar után ki lehet tisztítani.

Szemléletes videó

Nagyon szemléletes volt az útkezelő szervezet vezetője által bemutatott videó arról, hogy egy teljesen tiszta csatorna-lefolyórács hogyan dugul el teljesen, körülbelül öt perc alatt a lehulló falevelektől.

Hosszú távú megoldást keresnek

– Olyan gyakorlati szakmai elemzéseket végeztünk, amelyek gyors beavatkozást tesznek lehetővé, emellett megbeszéltük azokat a lépéseket is, amelyek a hosszú távú, biztonságos megoldást szolgálják. Ha arra van szükség, akkor ki kell tisztítani a lefolyókat, ha pedig az kell, akkor nagyobbra kell cserélni azokat. Meghatároztuk azt is, milyen vizsgálatokat kell elvégezni a csatornarendszer állapotának felméréséért. Az az alapelvem, hogy nem tudom elfogadni azt, hogy mit miért nem lehet megoldani, azt tudom csak elfogadni, hogy mit hogyan lehet megoldani – mondta dr. Dézsi Csaba András. – Azt várom el, hogy megváltozzon a mentalitásuk azoknak az embereknek, akik ezért felelősek.