Dr. Takler Ágnes: Hetek óta az újrainduláson dolgozik a kórház vezetősége Mosonmagyaróváron

Hamarosan újraindulhat a szülészeti ellátás, valamint a sürgősségi és sebészeti mátrix osztály is a Karolina Kórházban. Ezt erősítette meg dr. Takler Ágnes, a mosonmagyaróvári kórház főigazgató főorvosa és az Országos Kórházi Főigazgatóság is.

A Covid-járvány súlyosbodásával – a koronavírusos betegek ellátása érdekében – átmenetileg szükségessé vált egyes ellátások szüneteltetése a mosonmagyaróvári kórházban. Az oltásoknak köszönhetően a harmadik hullám is lecsengőben van, így a járványügyi helyzet enyhülésével dr. Takler Ágneshez, a Karolina Kórház főigazgató főorvosához fordultunk: hogyan tovább, miként indul újra a régi élet az intézményben.

– A Covid-helyzet súlyosbodásával az aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátás jelentős terhelést kapott. A koronavírusos betegek maradéktalan és folyamatos ellátása érdekében az intézményben a sebészeti és traumatológiai mátrix osztály működését ideiglenesen szüneteltetni kellett. A szakdolgozók és az orvosok is a járványügyi helyzeten dolgoztak, a Covid-ellátás volt az elsődleges – avatott be a mosonmagyaróvári egészségügyi intézmény vezetője. Mint elmondta, ezen idő alatt, amíg egyes ellátásokat átmenetileg szüneteltetni kellett a Lajta-parti város kórházában, a betegek ellátásában a megyeszékhelyi intézmény nyújtott segítséget.

– Hetek óta azon dolgozunk, hogy miként tudjuk újraindítani a szünetelő ellátási formákat, az eredeti funkciókat. Emellett, a kórház folyamatos fejlesztése is kiemelt célunk. Az új kórházi vezetés több munkatárs együttműködésére számíthat, csapatban gondolkodunk, közösen döntünk. Egyre több kollégánk tér vissza az intézményünkbe. A járvány lecsengésével a kórház belgyógyászati részlege már elindult, egyelőre összevontan, néhány szakrendelés kivételével az összes fogadja a pácienseket. A rehabilitációs osztály újranyitására is készülünk. Az egynapos sebészeti ellátásokat már két hete csökkentett üzemmódban újraindítottuk. Hosszú távon igyekszünk az összes funkciót visszaállítani. Néhány héten belül várhatóan a sebészet-traumatológia mátrix is működhet és ezzel együtt a szülészet is – szögezte le az intézményvezető.

Dr. Takler Ágnes szerint a járványügyi helyzet enyhülésével a munkatársai a Covid-ellátásból visszatérhetnek eredeti feladatköreikhez.

– Ahhoz, hogy a szülészet elindulhasson, több osztály együttes működése szükséges. Hiszen a szülés során szövődmények léphetnek fel, ezek elhárítására viszont aneszteziológiai-intenzív terápiás és sebészeti háttér kell. Az aktív sebészeti mátrixot is vissza kell állítanunk, továbbá fenn kell tartanunk az újszülött részleget is. A kórház nőgyógyászai a győri kórházban vállaltak ügyeletet, hiszen az ott dolgozók munkája is emelkedett azáltal, hogy itt szünetel az ellátás. Ugyanez elmondható a baleseti sebészeti ellátásról is – hangsúlyozta a kórházigazgató, megerősítve, hogy a megyei intézmény vezetősége is fontosnak tartja, hogy a Karolina Kórház a korábbiak szerint működjön.

– Közel százmillió forint értékben, az elmúlt pár hónapban befejeződött a családbarát szülészetet kialakítása. A leállás idején megérkeztek az új szülőágyak, apás szülésekre is alkalmas a hely. A családbarát szülészetet még tovább lehet fejleszteni, amire megvannak az ötletek – búcsúzott az igazgató.

Kevesebb oltás Jelenleg még működik a Vízpart utcában az oltóközpont, viszont egyre kevesebb vakcinát kell beadniuk a szakembereknek. A második körös oltások július közepéig kifutnak. Utána az épületet szeretnék újra rehabilitációs ellátásokra visszaadni. Amennyiben szükséges, a későbbiekben az oltópontokat teljes kapacitással újra tudják nyitni.