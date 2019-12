Dr. Király Jenő-díjjal ismerték el dr. Payer Erzsébet főorvos szakmai munkáját Sopronban

Dr. Payer Erzsébet a város egészségügyi ellátása területén végzett kiemelkedő orvosi, szakmai, tudományos tevékenységéért Dr. Király Jenő-díjban részesült a hűség napi ünnepségen.

– Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy éppen abban az évben kaptam meg a Dr. Király Jenő-díjat, amikor a kórház százéves jubileumát ünnepeljük. Az ő nevéhez fűződik ugyanis az intézmény működésének egy évszázaddal ezelőtti beindítása és szakmai fejlesztése – kezdi dr. Payer Erzsébet, aki az egészségügyben dolgozók legmagasabb helyi elismerését több évtizedes, odaadó munkájával érdemelte ki.

Áldozatos kezdet

– 2002-ben bíztak meg a pszichiátria vezetésével. Rajtam kívül akkor egy orvos volt még az osztályon a kilencven ágy és a szakrendelés ellátására. Nagy áldozatot követelt tőlünk a feladat, amit gyakorlatilag huszonnégy órás szolgálattal lehetett csak ellátni – eleveníti fel a hőskort a doktornő. – Az eltelt tizenhét év alatt a szakmailag lepusztult pszichiátriától hatalmasat léptünk előre. Olyan orvos- és pszichológusgárdával, nővércsapattal rendelkező osztály, mint a miénk, jelenleg nem nagyon van az országban. Szerencsére azok a kollégák, akik korábban elmentek, látva a fejlődést visszajöttek és a nyugdíjasok is beszálltak a járóbeteg-ellátásba. A szakmailag sikeresen működő osztály pedig már a rezidensek számára is vonzó lehetőség lett. Idén tavasztól ráadásul ötven ággyal többel működünk, ami a specializálódást is lehetővé tette.

Jól szervezett egység lett

A száznegyven ágyas osztályon hét szakorvos, három rezidens dolgozik, a járóbeteg-ellátás pedig folyamatosan három szakorvossal működik. Emellett hét pszichológus is részt vesz a diagnosztikában és a terápiában – részletezi az osztály működését dr. Payer Erzsébet, akinek irányítása alatt az általa létrehozott rehabilitációs részleg rendkívül jól szervezett egységgé vált, s ma már a régió betegellátása szempontjából nélkülözhetetlen. Szakmai elhivatottságát jelzi, hogy 2011-es nyugdíjba vonulása óta is ellátja az osztály vezetését.

– Bevallom, most már foglalkoztat a gondolat, hogy átadjam a kórházi feladataimat, de ez nem megy egyik napról a másikra. A betegektől akkor sem tudnék megválni, ha meghoznám ezt a döntést, a járóbeteg-ellátásban biztosan bent maradnék rövidebb munkaidővel.

Öt csodálatos unoka

– A mérleg másik oldalán ott van az öt csodálatos unokám, akikkel jó lenne minél több időt együtt tölteni, ennek a családom is kifejezetten örülne – térünk át a főorvos terveire, aki hivatása mellett évtizedeken át aktív közéleti tevékenységet folytatott, korábban Sopron alpolgármestere volt. S hogy mi tart valakit ilyen hosszú ideig ezen a nehéz pályán? „A karácsonyi ünnepségünkön azt mondtam a betegeinknek, hogy abból a szeretetből, amit kaptunk, egy morzsát juttassunk egymásnak. Ezek a szeretetmorzsák tartanak meg a pályán, és a küzdelem, aminek meg-megcsillannak az eredményei. Az például, hogy lehet változtatni a pszichiátriai betegek megítélésén és sikerül egy részüket visszailleszteni a családi és közösségi életbe.”