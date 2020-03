Ezzel a törvény lehetőséget ad dr. Dézsi Csaba Andrásnak, hogy Győr polgármestereként folytathatja munkáját kardiológusként is. A szavazás után megkérdeztük, miként fog élni a számára is lehetőséget teremtő új törvénnyel:

– Megtisztelő számomra – kezdte dr. Dézsi Csaba András -, hogy az önkormányzati törvényt, – ami kizárta a praktizálni kívánó, a hivatásuknak élni akaró orvosokat a lehetőségből, hogy a városépítésben magas hivatali pozíciót vállalva részt vegyenek – a parlament több, mint kétharmad szavazatával megváltoztatta. Ezt sokan a nevemmel kötik össze, de ha ez kellett ahhoz, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét erre a helyzetre, illetve erre a rossz törvényre, akkor erre büszke vagyok.

Természetesen élni fogok a lehetőséggel, hiszen az emberek gyógyítása a hivatásom. Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a munkámat a nap huszonnégy órájában a városházán és a kórházban is kötetlen munkaidőben látom el, beleértve a hétvégi napokat is. Ez a munkamódszer tökéletesen működött akkor is, amikor alpolgármesterként a kardiológia osztály főorvosa voltam.