Dr. Dézsi Csaba András a Fidesz és a KDNP közös polgármesterjelöltje Győrben

Sajtótájékoztatón mutatták be péntek délelőtt a Fidesz és a KDNP közös jelöltjét a január 26-i időközi polgármester-választásra. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, a Fidesz győri csoportjának elnöke bejelentette: jelöltjük dr. Dézsi Csaba András, egy jól ismert, köztiszteletben álló személy.

Jelöltjük több mint 25 éve a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt győri csoportjának is tagja, s ugyanennyi önkormányzati tapasztalattal rendelkezik. A megyei kórház osztályvezető-főorvosaként komoly vezetői gyakorlata van és szívügyének tekinti a város további fejlődését. „Meggyőződésem, hogy az október 13-án megválasztott Fidesz-KDNP-s többségű győri önkormányzati testületet, amelyben a 16 egyéni körzetből 15-ben kormánypárti jelölt győzött, csak egy Fidesz-KDNP-s polgármester tudja a jövőben eredményesen vezetni” – ajánlotta a polgármester-jelöltet Simon Róbert Balázs, hozzátéve, hogy ő maga is a legjobb jelöltnek tartja, akivel együtt dolgozva eredményesen tudja a város érdekeit képviselni a kormány előtt és az Országgyűlésben is.

A fejlesztéseknek folytatódnia kell, ezért olyan jelöltet választottak, aki ezt a munkát tovább tudja vinni. „Ahogy az orvoslásban sincs pártpolitika, úgy azt gondolom, ő képes arra, hogy a különböző gondolkodású, különböző pártállású embereket megnyerje a város fejlesztési ügyeinek” – mondta Kara Ákos országgyűlési képviselő a bemutatáson.

Dr. Dézsi Csaba András megköszönte a jelölést és elmondta, az a célja, hogy megnyerje a választást, megnyerje a győrieket nem csak ahhoz, hogy polgármester legyen, hanem ahhoz is, hogy közösen gondolkodva dolgozzanak együtt a város érdekében.

„Nekünk szívügyünk Győr”

– mondta. A szívcentrum létrehozásában tapasztalt összefogást szeretné megvalósítani a városépítő munkában is, hogy béke és nyugalom legyen Győrben.

„Közösen kell rendeznünk a problémákat. Mik ezek? A közlekedéssel kapcsolatban széles sávban gondolkodom, a gyalogos közlekedéstől a tömegközlekedésen át. Át kell gondolni a város struktúráját, konzultálva a városlakókkal és az egyetemmel, ami egy komoly szellemi hátteret jelent. Meg kell újítani Győr közlekedését. Nagyon fontos, hogy zöldebbé kell tennünk Győrt. Szeretném, ha a kórház és a város kapcsolata még jobban javulna, és jelentősen tudnánk javítani a sürgősségi ellátást és az alapellátást, ami tulajdonképpen mindent győrit érint. Az előző városvezetés egy nagyon komoly fejlesztést végzett, amit folytatni kell, és ezért nem engedhetjük meg, hogy csatatérré változzon a város. Ezért kérem minden győri támogatását. Fogjunk össze mi győriek, mert nekünk szívügyünk Győr! – zárta bemutatkozását dr. Dézsi Csaba András.