Dr. Csókay András és felesége tartottak előadást Fertőszentmiklóson

– Ha a házasságban ketten tudunk hármasban együtt lenni, amelyben a harmadik maga Jézus Krisztus, leegyszerűsödnek életünk dolgai. Még jobban kitágul a pár egymás iránti szerelmének horizontja – ez a Házasság Hete fertőszentmiklósi, hétfői programjának üzenete.

Dr. Csókay Andrást, a külföldön is híres idegsebészt és feleségét, Altay Daniellát nagy szeretettel fogadták a fertőszentmiklósiak, akik zsúfolásig megtöltötték a szabadidőközpont nagytermét. A házaspár kapcsolata tinédzser korukban, egy szigligeti nyaraláson kezdődött 1972-ben, szerelmüket nyolc évre rá szentesítették Isten színe előtt. Négy gyermekük van a Földön, kettő az égben. Altay Daniella érdeklődésünkre elmondta, minden olyan eseménynek örvend, amely a házassággal foglalkozik. Úgy érzi, a házasság napjainkban még mindig nem annyira divatos.

– Hogyan kell karbantartani a házasság „ideghálózatát”, hogy az hosszan tartó és jól működő életközösséget eredményezzen? – fordultunk dr. Csókay András idegsebészhez.

– Agy- és gerincsebészettel foglalkozom, így nyugodtan kijelenthetem, hogy a lélek nem az agyban van. A lelkeket kell hát rendben tartanunk, önmagunkban is, a társunkban is. Ez már önmagában jelenti az Isten felé vezető utat – válaszolta dr. Csókay András. – Ha a házasságban ketten tudunk lenni hármasban, amelyben a harmadik maga Jézus Krisztus, leegyszerűsödnek életünk dolgai. A radikális Krisztus-követés által nagyon könnyű megtalálni a házasság szépségét. Hogy mi következik Krisztus feltétlen követéséből? A legfontosabb a megbocsátás, amely minden eszményi házasság alapja. Azért merem ezt állítani, mert Daniellának volt mit megbocsátania: krisztusi korban, 33 évesen szinte mindent elkövettem, hogy atomjaira zúzzam a házasságomat. Feleségem azzal tudta uralni ezt a helyzetet, hogy „hétszer hetvenhétszer” megbocsátott nekem, s így a válás pereméről is volt visszaút a számomra. Ha megbocsátanak, idővel még a gonosz emberek többsége is térdre fog borulni. Nálam is ez történt, Daniella kitartóan nemes magatartása pedig visszahozta gyerekkori hitemet. Egy budapesti templom keresztjéről bensőmben szinte hallottam Krisztus hangját: „menj, és többet ne vétkezzél”. Hazamentem. Őszintén bocsánatot kértem. Ez a lépés megújította szerelmünket, stabilabbá tette házasságunkat – mondta az ismert idegsebész.