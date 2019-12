Döntött a közgyűlés: emelkedtek a parkolási díjak Sopronban

Újraszabályozta a soproni képviselő-testület a város parkolási rendjét az év idei utolsó közgyűlésén. Emelték az évek óta változatlan tarifákat, ugyanakkor a helyi lakosoknak és vállalkozásoknak ötvenszázalékos kedvezményt biztosítanak.

A Farkas Ciprián polgármester vezette soproni közgyűlésen előterjesztés szólt a parkolási helyzetről. Elöljáróban elhangzott: a felszíni parkolás összes díjtétele – jegy- és bérletár vonatkozásában – 2013. január 1. óta nem változott. A mélygarázs esetében is hasonló a helyzet. Indokolttá vált a díjtételek felülvizsgálata, továbbá egy új parkolási zóna kialakítása a kórház környezetében. Sokan ugyanis kihasználva annak ingyenességét, ott parkíroznak, jóllehet – a vizsgálódások szerint – úti céljuk nem a kórházi szakrendelés igénybe vétele vagy beteglátogatás. Eme új zónában 160 forint óránkénti díjat vezetnek be. A Fűzfa soron és az Ösvény utcában szintén nagymértékben megnövekedett a nem ott lakók tulajdonában lévő várakozó autók száma, ellehetetlenítve a helyiek parkolását. Ezért az említett részt is a fizetős, harmadik zónába sorolták. A feltételek megteremtése néhány hónapot vesz igénybe, akkor lép életbe az új zónákba sorolt utcák fizetőssé válása.

A mélygarázs igénybe vételi díjait szintén a piaci értékre igazították, egyszersmind eltörölték a fél órás díjtalan időtartamot. A képviselők ugyanakkor egy méltányos és kedvezményes konstrukciót szavaztak meg: az állandó lakóhellyel rendelkező soproniak, a soproni székhellyel működő egyéni vállalkozók azon autóik esetében, amelyeknek forgalmi engedélyében is soproni cím szerepel, ötven százalékos kedvezményben részesülnek mind a felszíni, mind a mélygarázs bérletek megvásárlásakor. Akiknek nem jár a kedvezmény, az éves bérlet esetében az első zónára nettó 152.900, a másodikra 109 ezer, a harmadik zónára 76.500 forintot fizet. A mélygarázs éves nappali bérlete – az ötvenszázalékos kedvezmény nélkül – nettó 190 ezer, az éjszakai bérlet 125 ezer, az egész napos bérlet pedig 280 ezer forint.

Ezen túlmenően a városvezetés plusz parkolók kiépítésével is igyekszik az autósok gondján enyhíteni. Ezúttal az ingázókra gondoltak, hogy adott esetben a város szélén parkoltathassák autóikat, amikor egy kocsiba szállnak át. Ennek érdekében a Sopron Plazánál az önkormányzat a tulajdonában lévő területen 284 méter hosszan parkolót alakított ki. A tereprendezés, valamint a parkoló üzemeltetéséhez szükséges közvilágítás kiépítése lezajlott, a díjbeszedő rendszer pedig néhány hét alatt üzemképes lesz. Egy órára a nettó díj húsz forint, a napi jegy kettőszáz forint lesz. A hétnapos bérlet ezer, a harmincnapos ötezer forintba kerül. Az új parkoló fenntartását a városvezetés a Sopron Holdingra bízta.

A képviselő-testület idei utolsó közgyűlésének egyéb fontos döntéseire a későbbiekben még visszatérünk.