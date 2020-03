Döntések határidős ügyekben Csornán

A járvány miatti veszélyhelyzet meghirdetése az önkormányzatoknál is új eljárásrendet követel meg. A törvény például jogot ad a polgármestereknek arra, hogy saját hatáskörben hozzanak meg döntéseket. Így történt ez Csornán is.

Bár a településvezetők munkájának jó részét mostanában a koronavírus elleni védekezés megszervezése és az összefogás koordinálása teszi ki, más ügyekben is gyakran kell intézkedni. Csornán például a márciusi képviselő-testületi ülés elmaradt, napirenden azonban határidős témák is voltak. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester, élve a jogszabályok nyújtotta lehetőséggel, a legfontosabb és késlekedést nem tűrő ügyekben a határozatot maga hozta meg. „Azokat a napirendeket, melyek nem határidőhöz kötött ügyekkel foglalkoznak, a képviselő-testület tárgyalja majd meg, amint az ülés összehívására lehetőség nyílik. Természetesen mielőtt a döntéseket meghoztam, egyeztettem a testület tagjaival és kikértem a véleményüket” – jegyezte meg a polgármester.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin elmondta: kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Toldi utca azon ingatlanait, melyek az új bölcsőde építésénél érintettek. Ez az intézkedés a különböző hivatalos – például helyi építési szabályzat módosítása – eljárások meggyorsítását szolgálja. Ezáltal előbb kezdődhet el a bölcsődeépület kivitelezése. Szintén ehhez a fejlesztéshez kapcsolódó határozat a települési rendezési terv módosítása. Erre azért volt szükség, hogy a bölcsőde a kiválasztott helyen épülhessen meg, illetve a későbbiekben igény szerint bővíthető is legyen.

A polgármester kiválasztotta a Martincsevics Károly Könyvtár belső felújítását elvégző vállalkozást is. A legkedvezőbb ajánlatot a munkára egy csornai vállalkozás adta, 18,5 millió forintért vállalva el a feladatot. A városvezető foglalkozott a helyi termálfürdő sorsával is. A létesítmény júliusi és augusztusi működtetésére írt ki pályázatot azzal a feltétellel, hogy ha a veszélyhelyzet ezekben a hónapokban is fennáll, úgy a megkötött szerződés következmények nélkül felmondható. A pályázatokat április 8-ig lehet benyújtani az önkormányzathoz. A részletes kiírás Csorna hivatalos honlapján érhető el.

Módosította a polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletet. Ebben a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai, illetve a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai változtak. Ugyancsak megállapította az új intézményi nyersanyagniormákat, illetve a térítési díjakat. Ez a döntés az idősek klubjának gondozottait, a házi segítségnyújtást, illetve az étkezést igénybe vevőket, a bölcsődét és a napközi otthonos óvodát érinti.

A Vilmos Park Kft.-vel kötött közszolgálati szerződés módosításáról is rendeletet hozott dr. Bónáné dr. Németh Katalin. A piac üzemeltetésére vonatkoznak a megváltoztatott pontok.