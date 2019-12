Doktori képzésben közép-európai egyetemekkel működik együtt a Lámfalussy-kar

A globális oktatási piacnak egyik fontos eleme a növekvő ázsiai érdeklődés. Ebből a Soproni Egyetem, azon belül a Lámfalussy Sándor Közgazdaság-tudományi Kar is profitálni szeretne.

Nemrégiben tért haza Thaiföldről dr. Czeglédy Tamás, a Lámfalussy közgazdaság-tudományi kar nyáron kinevezett dékánja. A Tempus Hungary támogatásával tíz hazai egyetem – köztük a soproni – vezető képviselői Ázsia egyik legnagyobb oktatási kiállításán és vásárán vehettek részt, amelyen több mint száz ország intézményei mutatkozhattak be.

– A Soproni Egyetem összes idegen nyelvű képzését propagáltam, így a közgazdaságtudományi kar palettáját is. Nemcsak a legkülönbözőbb ázsiai egyetemek, hanem ügynökségek, családok, hallgatók érdeklődtek ajánlataink iránt. Megerősítettük hát Sopront az ottani kontinens oktatási térképén, s várhatóan újabb és újabb hallgatók érkezhetnek Ázsiából Sopronba – foglalta össze az út hozadékát dr. Czeglédy Tamás.

– A globális oktatási piac egyik fontos eleme a keleti országok növekvő jelenléte. A Lámfalussy-karon jelenleg mintegy nyolcvan külföldi diákunk van, kétharmadukat az ázsiai térségből fogadtuk. Mindez egybevág egyetemünk azon törekvésével, hogy nyissunk a nagyvilág felé. Karunkon már számos szakirányunkon zajlik angol és német nyelvű képzés. A kör bővítése céljából gondoskodunk arról, hogy minél több oktatónk idegen nyelven is katedraképes legyen. Annál is inkább, mivel doktori képzésünk hazánkban egyedülálló módon tíz közép-európai egyetem együttműködésével zajlik. Emellett a hazai és uniós nagyprojektek mindegyikében részt veszünk, így például az európai turizmus témakörében, amely a jövő generációja gyakorlati tudását készíti elő 18 uniós egyetem összefogásával. Törekvéseinket a soproni önkormányzat is támogatja.

Dr. Czeglédy Tamás 2001-ben diplomázott Sopronban a Lámfalussy-kar külgazdasági szakirányán. Tudása és tehetsége révén még abban az évben oktatóként kezdett az egyetemen. A külgazdaság mellett tanulmányai a diplomácia és a nemzetközi gazdasági tárgyalások szakterületére is kiterjedtek. Idővel a kar dékánhelyetteseként két cikluson keresztül a nemzetközi ügyekért felelt. Idén nyáron őt választották meg a kar dékánjává, s dr. Czeglédy Tamás a SMAFC – Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club – tanár-elnöke is egyben.