Díjazták Pető Pétert – Aranykereszt az érdemeiért

Magyar Arany Érdemkereszttel díjazták nemzeti ünnepünk alkalmából Pető Pétert, a megyei közgyűlés alelnökét a megyei értéktárbizottság és a Szigetköz Natúrpark elnökeként kifejtett tevékenységéért.

Áder János köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt- tel jutalmazta március 15. alkalmából Pető Pétert, a megyei közgyűlés alelnökét a Győr-Moson-Sopron megyeiek által létrehozott, hungarikumnak számító, nemzeti értékek népszerűsítését szolgáló munkája, valamint országhatárokon átívelő turizmusfejlesztési tevékenysége elismeréseként. A koronavírus- óvintézkedések miatt az elismerést később veszi át. Addig is munkásságáról kérdeztük a napokban a Győr-Moson-Sopron Megye Turizmusáért Díjat is elnyerő politikust.

– A Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság elnökeként 2014 óta tevékenykedem. Előtte a mosonmagyaróvári települési értéktárbizottságban szereztem tapasztalatokat. Ez alatt az időszak alatt sokat tettünk a megyerikumok bemutatásáért, széles körben való megismertetéséért, hungarikumok sorába való emeléséért. Sokan büszkén jelölik termékeiket megyerikumként, hungarikumként. A megyei értéktár országosan is példaértékű, kiemelkedő – hangsúlyozza a megyei értéktárbizottság elnöke.

Pető Péter méltatásában szerepel az országhatáron átívelő kiemelkedő turizmusfejlesztési tevékenysége is, mellyel másfél évtizede foglalkozik.

– Szívügyem a szigetközi, csallóközi–felvidéki kapcsolatok erősítése, főként a turizmus terén. Számos Duna menti együttműködésben vettem részt. A szlovák partnerek mellett az osztrákokkal is jó együttműködésről számolhatok be. Olyan sikeres projekteket tudhatunk magunk mögött, mint a Leitha-Lajta-, a Bike and Boat- vagy a Duna Gyöngyei-projektek – sorolja Pető Péter.

A Szigetköz Turizmusáért Egyesületet 2008-ban szervezte meg, melyhez jelenleg 18 település és további 148 tag csatlakozott. Ezt 2011-ig elnökként irányította, 2011-től a szervezet titkára. Az egyesület működteti a mosonmagyaróvári Tourinform-irodát. Pető Péter 2010 és 2014 között Mosonmagyaróvár idegenforgalmi tanácsnoka volt. Három éve vesz részt a megyei turizmusbál szervezésében. Szigetköz natúrparki címének elnyerésénél is bábáskodott.

Ezen minőségében is kérdeztük arról, hogy mire számíthat Szigetköz turizmusa a koronavírus okozta események tükrében.

– Attól függ elsősorban, hogy meddig nyúlik el a koronavírus okozta válság. Az aktív turizmus a térségben jellemzően júliusban kezdődik. A dentálturizmus gyakorlatilag most megszűnik. Bízunk benne, hogy a nyári szezon második fele menthető lesz. Reméljük, hogy a helyi vállalkozások elég tőkeerősek, és túlélik az átmeneti időszakot – fűzte hozzá a díjazott.