Digitális játékpedagógiai stúdiót adtak át a győri egyetemen – fotók

Digitális játékpedagógiai stúdiót adtak át péntek délután a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János karán.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára az átadón azt hangsúlyozta, hogy a legókkal felszerelt stúdió megvalósítása több szempontból is előremutató.

Egyrészt lehetőséget teremt a pedagógusoknak arra, hogy a jövő tanárai és tanítói korszerű képzést kapjanak, ezzel nemcsak a hallgatók, hanem azok a gyermekek is nyernek, akiket a mostani hallgatók tanítanak majd a jövőben. Előremutató azért is, mert az egyetem és cégek közötti együttműködés eredményeként valósulhatott meg.

A stúdió a magyar felsőoktatás színvonalasabbá és korszerűbbé tételét szolgálja, ami egybevág a kormány és az ITM céljaival – hangoztatta.

A tárca mottója a „feladatunk a jövő”, a pedagógusok megfelelő képzése pedig a jövő záloga – mondta az államtitkár.

Schanda Tamás hozzáfűzte, az elmúlt kilenc évben elért eredmények fenntartásához az átgondolt, ésszerű gazdaságpolitika mellett jól képzett szakemberekre is szükség van.

A cél, hogy Magyarország 2030-ra Európa öt legélhetőbb országának egyike legyen, ennek egyik alapja, hogy a versenyképességünket erősíteni tudjuk. Ez azonban nem valósítható meg a digitális technológiák és szolgáltatások alkalmazása nélkül – fogalmazott.

Kitért a péntek este kezdődő és vasárnapig tartó World Robot Olimpiad (WRO) versenyre is, a nemzetközi döntő lebonyolítását elsőként Európában Magyarország, azon belül is Győr nyerte el. A világdöntőre 74 országból mintegy 2700 résztvevő érkezett. A versenyre hat korcsoportban és négy kategóriában nevezhettek a 8-25 évesek.

Schanda Tamás közölte, akik a versenyre érkeztek, azok tehetséges fiataloknak számítanak a programozás és a robotika területén, a világ vezető mérnökei és informatikusai közülük kerülnek majd ki.

Egy ilyen verseny alkalmas eszköz arra is, hogy felkeltse a matematikától, a reál- és természettudományoktól idegenkedő gyermekek figyelmét is, az ITM ezért is támogatja mintegy hárommilliárd forinttal a szervezést és a lebonyolítást – tette hozzá.

Pongrácz Attila, a kar dékánja elmondta, hogy a stúdiót egy olyan szakmai műhelynek álmodták meg, ahol a legókkal játszva játékosan lehet tanulni és közösségteremtő módon alkotni. A hallgatók és a gyermekek a teremben a robotizáció elméleti és gyakorlati sajátosságait ismerhetik meg.

Hozzátette, a stúdióval az a céljuk, hogy a kar képzési kínálatát bővítsék és fejlesszék. A stúdió kiváló hátteret ad a pedagógusok és humán szakemberek oktatásának is.

A kialakítást a H-Didakt Kft. hatmillió forinttal, a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. kétmillió forinttal támogatta – mondta.