Dél-afrikai nagykövet Győrben: „Elbűvölve figyelem a gyorsan fejlődő győri egyetemi modellt”

A Dél-afrikai Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Pieter Vermeulen tett látogatást a napokban a Széchenyi István Egyetemen.

Találkozott az egyetem vezetőivel és beszélgetett az itt tanuló dél-afrikai diákokkal is. Meggyőző volt számára a győri egyetemi modell, ami az iparral alkotott gyümölcsöző szimbiózisban és a hallgatók gyakorlatorientált képzésében, a piacképes diplomákban nyilvánul meg.

A megbeszélésen részt vett Dr. Richard Paul Ray, a Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék egyetemi tanára, Dr. Makó Emese, a Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, és Dr. Koppány Krisztián, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettese, a Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék egyetemi docense. Mindhárman aktív közreműködői az egyetem nemzetköziesítési folyamatának, és komoly szerepet vállalnak az angol nyelvű képzésekben. Érdekesség, hogy a külföldi hallgatók harmada a Gazdaságtudományi Kar ernyője alatt folytatja tanulmányait Győrben.

Amióta a nagykövet tavaly tavasszal a Széchenyi-egyetemre látogatott, csaknem ötszörösére nőtt a választható angol nyelvű programok száma a teljes kínálatot jelentő, magyarul is elérhető 77 szak közül. „Ma már minden harmadik szak angol nyelven is választható a Széchenyi István Egyetemen. Ezzel együtt a külföldi hallgatók száma is dinamikusan nő, és a felvidéki diákokat leszámítva is meghaladja a háromszázat. Az egyetem fókuszában az észak- és kelet-ázsiai térség, valamint a BRICS-országok állnak. Nyugat-európai színvonalat tudunk biztosítani a hallgatóknak közép-európai áron, akár az oktatást, akár az infrastruktúrát tekintve” – tájékoztatta a nagykövetet Dr. Lukács Eszter rektorhelyettes.

„A nemzetköziesítés számunkra nem cél, hanem eszköz a modellváltás folyamatában, amelyben nemzetközi egyetemként jelenik meg Győr. Az egyetem vezetése összehangoltan, közösen tesz hatékony lépéseket a jól megfogalmazott stratégiai célok megvalósításáért. Így jöhetett létre például legutóbb a Menedzsment Campus, a következő lépcsőben pedig a Science Park, és minden egyes fázist áthat a konkrét ipari igényeket kiszolgáló kutatások rendszere, a gyakorlatorientált együttműködés a gazdasággal” – világított rá Lukács Eszter.

A nagykövet elmondta, hogy sok hazai felsőoktatási intézményt keresett fel, többek között azért is, hogy tájékozódjon a magyar egyetemeken tanuló dél-afrikai hallgatók helyzetéről. „Elbűvölve figyelem, milyen gyorsan fejlődik a győri felsőoktás, milyen dinamikusan szélesedik a nemzetköziesítési folyamat. Látható, hogy Győr különlegességét valóban az iparral, az Audival alkotott élő, sokrétű, lüktető szimbiózis alkotja, és ez a gyakorlatorientált szemlélet az oktatásban a hallgatók oldalán is gyümölcsöző lett. Számukra is vonzó, hiszen piacképes készségeket, diplomát kapnak az egyetemtől” – mondta nagykövet, méltatva a győri modell küldetését, az ország és a gazdaság szolgálatába állított tudományt.

A találkozó következő szakaszában a Széchenyi István Egyetem rektora, Dr. Földesi Péter és Pieter Vermeulen áttekintették a további, szerteágazó együttműködési lehetőségeket, majd a nagykövet találkozott a győri campuson tanuló dél-afrikai diákok képviselőivel, Phiwe Linda Masetivel, aki tavaly óta infrastruktúra mérnök mesterképzésen vesz részt az Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki Karon, és Rivoningo Mukharival, aki most szeptemberben kezdte meg tanulmányait az építőmérnök alapképzésen. A hallgatók elmondták, hogy elsősorban a képzési kínálat, a választható szakok alapján döntöttek a Széchenyi István Egyetem mellett, és nem a földrajzi elhelyezkedés volt a döntő, az viszont, hogy Győr egy gyönyörű, élhető város, külön ajándék a sorstól.