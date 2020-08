Darnózselin remélik, jön majd a bevétel is

Hat konzorciumi partnerével együtt a település TOP-os támogatást nyert vízi turisztikai fejlesztésre. Az ehhez kapott, vizesblokkal felszerelt konténert viszont nem tudták problémamentesen elhelyezni. Végül új helyszínt találtak neki, így az önkormányzatnak fedeznie kell a közművek bekötésének költségét.

A pályázatban hét település vett részt, Dunaszeg, Dunaszentpál, Ásványráró, Kisbodak, Mosonmagyaróvár, Mecsér és Dunasziget. A tender a szigetközi vízi turizmus komplex fejlesztését, a kajak-kenu sport népszerűsítését, a Szigetköz történelmi, kulturális és természeti szépségeinek megismerését, a „Szigetköz aktív” turisztikai márkanév létrehozását és a különböző járásmódok (kerékpár, túrakenu, lovas, természetjárás) közötti kapcsolat fejlesztését célozta meg.

Kérésre új helyszínen

Mecsérnek 16,2 millió forint jutott. Ebben benne van a vizesblokkal rendelkező konténer és eszközbeszerzés alcímen csónakok, evezők, amelyek már a faluban vannak. Emellett még hátravan egy fedett csónaktároló megépítése is. A konténer kihelyezése azonban nem ment problémamentesen. A testület több évig kereste a megfelelő helyszínt a létesítménynek.

– A konténert a Duna mellett sehol nem tudtuk elhelyezni. Huzamosabb ideig tartott a helyszín kiválasztása, kerestük a lehetőségeket. A Dózsa utcában lett volna megfelelő hely számára, önkormányzati területen, minden építési szabály megtartásával és a közművekre való rákötéssel együtt. Azonban lakossági aláírásgyűjtés kapcsán 22-en nem szerették volna, hogy oda kerüljön, ezért új helyszínt kellett választanunk – fogalmazott Csaplár Zoltán, a falu polgármestere.

Jó célt fog szolgálni

A lakossági kérést figyelembe véve végül az iskola mögötti területen kapott helyet a konténer, ugyancsak önkormányzati területen. Ez azonban hátrányosabb a testület szerint, hisz ahhoz, hogy a közművekre rá lehessen kötni, 1 millió 600 ezer forintot kell a falu költségvetéséből ide irányítani.

– Az önkormányzat teljesítette a kötelezettségeit, a konténer már betonlapon van az új helyszínen. Oldalát burkolták, szigetelték, és egy könnyűszerkezetű sátortetőt is kapott. Összességében szép objektum lett, reméljük, hogy üzembe is tudjuk helyezni, és megtaláljuk a hiányzó 1,6 millió forintot is hozzá. Biztosan jó célt fog szolgálni – tette hozzá az elöljáró.

Egyelőre nincs bevétel

– Mi a Dunának minden előnyét, hátrányát szeretnénk pozitív módon élvezni. Ez a pályázat eddig nem jelent számunkra bevételt, a sok kiránduló utáni karbantartás lesz a feladatunk, az önkormányzat költségét terhelve. Bevételünk viszont nincs.

– A csónakok bérbeadásával jelentkezhet valamennyi forrásunk, de üzemeltetésére gondnokot kell találnunk, foglalkoztatnunk kell valakit – fogalmazott Csaplár Zoltán. Hozzátette: – A képviselő-testülettel folyamatosan gondolkodunk, hogy valamilyen formában kidolgozzunk egy olyan szolgáltatást, amiből aztán rendszeres bevétele is lehet a falunak.