Darnózseli-gyilkosság – N. János: nem követtem el bűncselekményt

A főügyész szerint egyetlen elem marad viszonylag homályban: miként oltotta ki N. János a felesége életét? A védőügyvéd nem azt vitatja, hogyan történt. Hanem, hogy történt-e egyáltalán gyilkosság. ˝Mert nem bizonyítható.˝ Ítélethirdetés két hét múlva.

10.36 – Október 29-én hoz ítéletet a Győri Ítélőtábla – hirdeti ki dr. Kovács Tamás bíró.



10.25 – Most van idő a vádbeszédek kapcsán kiegészítést tenni:

Években mennyit kért a főügyész?

Halált okozó testi sértés: 2-8 év.

Halmazatban ez a könnyű testi sértés miatt két évvel emelkedne.

Tehát 10 év a felső határ, s ő ezt szorgalmazta.

10. 18 – N. Jánost kérdezi a bíró:

– Hallotta a nyilatkozatokat. Van mondandója?

N. János:

– Köszönöm szépen. A védőügyvéd védőbeszédével egyet értek, megerősítem, nem követtem el bűncselekményt.

A bíróság elvonul tanácskozni.

10.12 –

Dr. Gál András:

– Én nem támadtam az ügyész urat, de nem is díszletnek jöttem ide. Nem tehetem meg, hogy ha egy öt éve folyó eljárásban egy megismételt első fokú ítélet számos, feltárt bizonyítékot nem értékel, s a következtetései nem okszerűek, kifogástalannak mondjak.

Megtettem a beadványomban az észrevételeimet.

Nem lehet a vádlottat elítélni azért az önvédelmi reflexért, hogy a komplett igazságszolgáltatást hülyének akarja nézni. Hogy sikerül-e: az a mai nap tétje.

Élt a hallgatáshoz való jogával, mondja ügyvéd kollégám. Nincs erről szó. Nem hallgatott. Egy idő után valóban nem tett vallomást, de előtte háromszor igen. S minden mondata hazugság volt.

Miért tette ezt? Mi az indoka? Ez a fő kérdés.

Nem vagyok olyan helyzetben, hogy dicsérjem az első fokú bíróság döntését. Az ügyész úr vádbeszédét elfogadom, csak a minősítést nem. Azt nem kell belátni, hogy az ölési cselekményt nem lehet bizonyítani. Nem belátni kell, hogy nem sikerült bizonyítani. A vádlott előre eltervezte, mit tesz. Azt is, hogy hogyan bújik ki a felelősség alól. Hogyan nehezíti a bizonyítási eljárást. De tetten érték a mezőn, amikor a felesége szívét, tüdejét, máját, annak darabjait szórta ki.

Nem arról van szó, hogy Győr-Moson-Sopron megyében recept készül, hogyan lehet a tökéletes gyilkosságot elkövetni. Volt már több példa, hogy közvetlen bizonyíték nem volt egy gyilkosságra:

Dubrovnikban egy szikláról lelökte a terhes feleségét. Harminc métert zuhant az áldozat, megsemmisült a test. Az ölési cselekményre ott sem volt közvetlen bizonyíték, de a közvetett bizonyítékok zárt láncolatot alkottak.

Ebben az ügyben a vádlott ott volt a sértett munkahelyén. Együtt távoztak. Az autóban a sértett DNS-ét megtalálták. Ebből az autóból kivonszolt otthonában egy nehéz testet. A füstölőben elégeti. Amikor a rendőrség felhívja, azonnal elindult, hogy eltüntesse a réten. Minden alibije megdől. Minden mondata hazugság. Ilyen esetekben a közvetett bizonyítékok zárt láncolatának a jelentősége áll össze.

A kirakós minden darabja a helyére került – igen. A vádlott követte el, mondta első fokon a bíró is. Nem szükséges egy ezer darabos puzzle-nál mind az ezer darabot felmutatni. A szubjektív igazságérzetnek is fontos szerepe van!

A bíróság az eredeti vádirati minősítésben, emberölésben állapítsa meg a bűnösségét – én ezt indítványozom.

10.05 – Példátlan alapossággal oldotta meg a megismételt eljárást a bíró, szögezi le

dr. Jován László védőügyvéd:

– Minden bizonyítékot begyűjtött, ami a vád bizonyítására alkalmas lehet. Ritkán van az embernek ilyen „élményben” lenni, hogy ilyen precíz munkát végez egy bíróság. A megállapított tényállás teljességgel megalapozott. A védencem bűnössége nem bizonyított – ez volt a felmentés jogcíme. A bizonyítékok támadására nincs lehetőség.

Az ügyészség álláspontja szerint N. János szándékos magatartása okozta a sértett halálát. De az első fokú ítélet nem talál okozati kapcsolatot a védencem magatartása és a végeredmény között.

A halál oka: Nem azt vitatom, hogy az ölési cselekmény hogyan történt. Hanem, hogy történt-e egyáltalán. Mert nem bizonyítható! A szakértői vélemény egyértelmű, abból nem állapítható meg az idegenkezűség.

A tényeken, premisszákon, amelyeket az előbb felsorolt az ügyész kartárs, végigmenni nem látom értelmét. Mert nincs oksági kapcsolat.

A Tatabányai Törvényszék döntését helyben hagyni szeretném.



Jön dr. Gál András

9.57 –

Dr. Mészáros Tamás főügyész folytatja:

Nehéz helyzet az, amikor szubjektíven meg van győződve az ember a vádlott bűnösségéről, de objektíven nem állapítható meg. De itt nem erről van szó.

A Tatabányai Törvényszék bírája úgy fogalmazott, megállapítható, hogy a feleségével találkozott, de feltételezni lehet csak, hogy megölte. 99 százalékos bizonyosság kevés. De ezzel azt sugallja, hogy szubjektíven ezt érzi.

Ez így szakszerűtlen. A kirakó minden egyes darabját a helyére tette. Az első fokú bíróság a motívumot, a cselekmény helyszínéről, időpontjáról, motívumáról mindent megállapított. 100 százalékosan bizonyítottnak találta.

Egyetlen elem marad viszonylag homályban: Miként oltotta ki N. János a felesége életét? Az, hogy ő volt, 100 százalék. Az nem 100 százalék, hogy miként tette?

Nem gyávaság, bátorság kérdése – tisztelt ügyvéd kolléga -, hogy a minősítést miként határozza meg az ügyészség.

N. János bűnös felesége meggyilkolásában, ezért el kell nyernie a bűnösségét.

Dr. Jován László védőügyvéd következik.

Azzal kezdi, hogy a sértetti képviselő és az ügyész közötti konfliktusba nem akar belemenni. Majd pedig:

A védencem hallgatásra vonatkozó alapvető joga nem egyenlő a bűnösséggel.

9.30 – Az ítélőtábla előbb ismerteti az ügyet: N. Jánost felesége meggyilkolásával vádolta az ügyészség, de a Tatabányai Törvényszék ez alól felmentette. Korábban ugyanakkor két évre próbára bocsátotta volt feleségével szembeni testi sértés ügyében. A két ügyet itt most egyesítik. A bántalmazás (testi sértés) Judit hajának kitépését jelentette, amit dulakodás előzött meg a fürdőszobában.

Jönnek a perbeszédek



Dr. Mészáros Tamás főügyész:

– Nem várt oldalról érte támadás az ügyészséget. A sértetti képviselő az ügyész társa szokott lenni, de itt más szerepben lépett fel. Olyan beadványt nyújtott be Gál András, ami a főügyészséget támadta. Tudatlanságából adódik. Nem tudja, miként működik össze az ügyben első- és másodfokon ellátó ügyészség. Mégis kategorikus állításokat fogalmaz meg. Ezen túl is lehetne lépni. Amit az ügyben ír, az szakmailag értelmezhető. De nyilatkozott az újságban is, amiben arról ír, hogy ő elvégezte az elmaradt munkát. Ő végezte el…

(Ilyen felvezetést még soha nem hallottunk.)



Az ügyre tér most rá a főügyész:

– A bíróság eleget tett bizonyítási kötelességének, de a bizonyítékokból azt vonta le, hogy a sértett halála kétség kívül nem bizonyítható. Ezt szakszerűtlennek tartom. N. János részt vett a holttest megsemmisítésében és eltüntetésében. Az téves ténybeli következtetés, hogy a megölésben nem vett részt. A vádlott igenis részt vett a megsemmisítésben, eltüntetésben, a többi – ésszerűtlen következtetéseket kizárva – N. János felesége halálát okozta.

Sorra kell venni a releváns tényeket, tényről tényre következtetve:

1. A vádlott és a sértett viszonya. N. János felesége iránt érzett indulata. Minden áron megakadályozza a visszaköltözést, gyerekelhelyezés megfordítását.

2. Judit egészséges ember volt, mindent megtett, hogy a gyerekeit ne veszítse el.

3. Mobiladatok, az életjelek megszűnése, ezek időpontja, s az a körülmény, hogy a vádlott tud a felesége sorsáról. Akkor, amikor már túl volt a holttest megsemmisítésén.

A bizonyított tények fényében kizárható, hogy Judit betegségben hunyt el, baleset érte, öngyilkos lett. Kizárható, hisz ez N. János számára ez főnyeremény lett volna. Nem tüntette volna el ebben az esetben, nyilván.

Kizárható, hogy más személy ölte meg, oltotta ki az életét.

N. János részt vett holttest megsemmisítésében. Miért tette volna, ha más tette volna, ha a halálához nincs köze?

A véletlen, gondatlan magatartás is kizárható. Ekkor sem semmisítette volna meg.

Egyetlen lehetősége marad: a sértett halálát a vádlott okozta. Vagy szándékosan vagy testi sértéssel oltotta ki a életét.

Ez a tényállás megállapítható, de a szakma szabálya a terhelte a kedvezőbb változatot kell választani. A vádban az szerepel, a vádlott megölte a feleségét. Aki ezt elfogadja, azt is hozzáteszi, hogy előre kitervelten. Az ügyészek mindvégig bíztak abban, hogy a megölte szó mellé konkrétan is megfogalmazható, hogy hogyan. Ezt el kell fogadnunk, hogy nem tudjuk. Leszúrta, megfojtotta… Nem tudjuk.

A megölte szó nem konkrét elkövetési magatartás, ez tény. Nem tudjuk, de be tudjuk határolni, meg tudjuk mondani, hogy két lehetőség közül lehet választani:

Megölte vagy szándékosan bántalmazta. A szakma szabálya szerint az utóbbit kell indítványozni.

N. János szándékos magatartással felesége halálát okozta. A holttestet feldarabolta, égetéssel megsemmisítette, a többi részt ismeretlen helyre vitte. Halált okozó testi sértés ez. Súlyosbító körülmény ugyanakkor: a felesége bántalmazása miatt kiszabott próbára bocsátás ideje alatt követte el. A családi erőszakos eseteket is figyelembe kell venni. Rokonok fizikai erőszakkal próbálják a problémáikat megoldani. A sértett holttestének súlyosan kegyeletsértő megsemmisítése is súlyosbító körülmény. Egy enyhítő körülmény van csak: az időmúlás.

A lehető legszigorúbb büntetés kiszabása indokolt. A társadalomra veszélyességet nem kell indokolni. A cselekmény brutalitása, a horrorisztikus megsemmisítése a társadalomra veszélyességét mutatja. A halmazati büntetési tétel felső határával honorálható mindez.

(Még folytatja.)

9.15 – A tárgyalás kezdődik. Eljött a bíróságra a lúgos orvos áldozata is, Renner Erika; a közös pont Gál András ügyvéd, aki Judit családjának sértetti képviseletét látja el ebben az ügyben.

N. János – mint mindig – most is rezzenéstelen arccal ül a vádlottak padján. Ő nem járul hozzá a nyilvánossághoz, Judit családja igen.

9.00 – Elképesztő tömeg fogadja az érkezőket a Győri Ítélőtábla épületében, nagyon sok a joghallgató, ők külön teremben követhetik a darnózseli ügy másodfokú tárgyalását. Itt van a vádlott, N. János, a hozzátartozói, s természetesen a sértett, Judit családja is. Hamarosan kezdünk.

Amint arról beszámoltunk, kedden eldől, hogy N. Jánost végleg felmentik-e vagy elítélik, utóbbi esetén bizonyosan a Kúriához kerül az ügy.