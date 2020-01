Dankó Pista a csornai Szarvas vendéglőben is fellépett

Dankó Pista cigányprímás csornai fellépéséről számoltak be 1895-ben a rábaközi lapok. Nagy lelkesedéssel írtak a nótaszerző látogatásáról és teljesen el voltak ragadtatva játékától.

Idén lesz 125 éve, hogy Csornán járt a híres nótaszerző, prímás, Dankó Pista. 1895-ben a Szarvas vendéglő emeleti nagytermében állt pódiumra. A korabeli beszámolók szerint „zseniális, egyszerű, mélabús arcú cigánymuzsikus, kinek teremtő lelke a dalköltészet legszebb virágaival szórta tele a magyar földet, fakadván az ő érző lelkéből mindaz a gyönyörűséges, hangulatos magyar nóta, melyeket szerelmes leányok, búsongó legények szerte énekelnek”.

Az egykori Szarvas ma is áll a postával szemben, az évtizedek alatt lakásokat alakítottak ki az épületben.

Dankó Pista csornai fellépéséről részletesen számoltak be a lapok. „Nem teketóriázik ő semmit. Nem kell neki se hosszú haj, se kotta, de cigányos sallang, cikornya se, hanem, ha barna hegedűjét odaszorítja az ő mélabús, barna képéhez, csak megered a vonója alól az a sok-sok édes, andalító dallam, melyet a magyar géniusz a lelkébe lehelt, s ő onnét vonójával kicsal. Dankó egész simán, nemes egyszerűséggel, de annál mélyebb érzéssel játszik” – áradozott a tudósító az eseményről. Írásából kiderül, hogy a „rokonszenves, intelligens arcú és szerény modorú” Dankó mindenkit megnyert magának. A társulat, mellyel fellépett a prímás, fiatal lányokból és legényekből állt, akik „szépek és jó hangúak” voltak, a dalokat „sajátosan közvetlen módon, jelmezekben adták elő a legérintetlenebb tisztességgel, minden orfeumi sikamlósság nélkül, ami dicséretre méltó”. Különösen nagy hatást értek el a Zúg a vihar, jajgat a szél, háborog a Balaton, és a Bort ide, Salamon kezdetű nóták.

Programon kívül fellépett egy csornai művészcsemete is. Szente Lajos ügyvéd „szép jövővel kecsegtető” Kálmán nevű kisfia a hangverseny végén elkérte Dankó Pista hegedűjét. Bravúros játékával elkápráztatta az ámuló közönséget, mely Dankó Pistával együtt nagyon sokat tapsolt a kis művésznek.

A lap egy másik hírben beszámolt a szeptember 18-i, kapuvári fellépésről is, melynek sikere elmaradt a csornai szerepléstől. A kisszámú közönség tekintélyes része is Csornáról érkezett.

Dankó Pista 1858-ban született a mai Szatymazon. Édesapja korai halála után vályogvetőként dolgozott, majd 15 évesen cigányzenekart szervezett. A környékbeli tanyavilágban muzsikáltak. 1883-ban megismerkedett Pósa Lajos költő-újságíróval és élete nagy fordulatot vett. Közösen csaknem ötszáz műdalt és színművet írtak. Dankó zenekarával járta az országot, később számos külföldi országba is eljutott. A kor híres és népszerű muzsikusa volt. 1903-ban halt meg, Szegeden temették el, a városban szobrot is kapott.