Cukiság: öt kisgidát hozott világra a győri kecske – fotók

Már a négyes ellés is ritkaságnak számít, de ilyen szaporulat talán még nem is volt hazánkban.

Szenzációnak számít annak a núbiai anyakecskének az esete, aki rekordszámú gidát, négy bakot és egy gödölyét hozott a világra január közepén Győrben. A kicsinyekből sajnos csak hárman maradtak életben, de azok szépen cseperednek. Várhatóan két hónapig tart majd a téli, tavaszi ellési szezon, ami idén a vártnál körülbelül tíz nappal korábban kezdődött el a győri Kránicz Tanyán.

Krániczné Mayer Erika állattenyésztő mérnök, férje, Tamás pedig agrármérnök. Eredetileg lovakat tartottak és tenyésztettek birtokukon. A házaspár hét évvel ezelőtt kezdett el kecskékkel foglalkozni, amikor megnyertek egy Fiatal Gazda Pályázatot, amiben állattartást vállaltak. Birtokukon jelenleg kétszázötven tejelő és ugyanennyi tavaly született növendék kecskét nevelnek, emellett idén már száz gida jött világra, akiket mesterségesen nevelnek, az első napokban még melegítőlámpa alatt tartva őket. A gidák később – életkoruknak megfelelően – kerülnek külön karámba.

Ebben az évben korán kezdődött a téli, tavaszi ellési szezon, amire ugyan számítottak a gazdák, az viszont meglepetésként érte még őket is, hogy az egyik hatéves núbiai fajtájú anyakecskéjük öt gidát hozott a világra. „Azt tudtuk, hogy ez a kecskénk mindig sokat ellik – kétszer is volt négyes ellése –, de ötös még nem. Országszerte is ritka a négyes ellés, ötről pedig itthon még nem is hallottam” – mondta el Erika. Hozzátette, ebben az időszakban férjére, Tamásra, valamint dr. Czimber Gyula Endre állatorvosra, a telepvezető Szabó Cecíliára, sőt, még iskolás fiaikra, Tamásra és Dánielre is különösen sok és nehéz feladat hárul, munkájukért csak hála és köszönet illeti őket.

Törzstenyészetként az összes egyed esetében dokumentálnak mindent a fejéstől az ivarzásig, minden állatnak ismerik az apját, anyját. Ezt a legnagyobb egyedlétszámmal a Kránicz Tanyán végzik az országban. Az elérhető legjobb holland genetikát használják, ennek is köszönhető, hogy tenyészállataikat nemcsak hazánkban, hanem határon túl is szívesen vásárolják. Míg itthon főleg a bakokra van kereslet, addig a nőivarú gidáik közül sokan kerülnek külföldre. Tavaly például egy egész kamionnyit, háromszáz egyedet exportáltak Kazahsztánba.

A Kránicz Tanya tervei között szerepel az is, hogy a közeljövőben – miután minden feltételét megteremtik – nyílt napokat szervezzenek. A hazai jogszabályok nagyon szigorúak, nagy állattartó telepként minden látogatót regisztrálni kell, a számukra védőruhát kell biztosítani. De fontosnak tartják, hogy közel hozzák az állatokat a gyerekekhez is, mert azt vallják, hogy már ebben a korban fontos megtanítani az állatok szeretetét, tiszteletét. Szívesen fogadnának iskolai csoportokat is, hogy megmutathassák az állattartás szépségeit, saját példájukon keresztül hívják fel a figyelmet a felelősségteljes állattartásra.